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  • Таллинн
  • ЕС выделит 26 млн евро на строительство трамвайной линии в Таллинне

ЕС выделит 26 млн евро на строительство трамвайной линии в Таллинне

Трамвай. ФОТО: Raul Mee

Европейский фонд восстановления выделит 26 млн евро на запуск трамвайной линии, которая соединит Юлемисте со Старым портом Таллинна (Ванасадам).

По словам координатора проекта Кристьяна Кауниссаара, проектирование трамвайной линии будет частично покрыто из бюджета Rail Baltic, а на ее строительство пойдут деньги из фонда, пишет Rus.ERR.

Согласно информации, полученной в городской управе Таллинна, проектное решение должно быть завершено в конце этого года, в эксплуатацию трамвайная линия будет запущена в первой половине 2024 года.

Посмотреть, как будет выглядеть новая трасса до порта Ванасадам, можно здесь.

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