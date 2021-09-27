ЕС выделит 26 млн евро на строительство трамвайной линии в Таллинне

По словам координатора проекта Кристьяна Кауниссаара, проектирование трамвайной линии будет частично покрыто из бюджета Rail Baltic, а на ее строительство пойдут деньги из фонда, пишет Rus.ERR.

Согласно информации, полученной в городской управе Таллинна, проектное решение должно быть завершено в конце этого года, в эксплуатацию трамвайная линия будет запущена в первой половине 2024 года.

Посмотреть, как будет выглядеть новая трасса до порта Ванасадам, можно здесь.