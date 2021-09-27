ЕС нацелен на сближение с США в свете скандала с подлодками

"Друзья порой допускают ошибки", но это не должно ухудшать способность к суждениям в вопросе стратегических связей, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью немецкому деловому изданию Handelsblatt, опубликованном в воскресенье, 26 сентября. Соединенные Штаты и Европейский Союз являются "союзниками, партнерами и друзьями", подчеркнул он.

Австралия разорвала контракт с Францией о поставке субмарин

США, Великобритания и Австралия 15 сентября объявили о создании нового оборонного союза под названием AUKUS. В рамках пакта Канберре будут переданы американские технологии по строительству атомных подводных лодок, а также наработки в области киберзащиты, прикладного искусственного интеллекта и наращивания подводного потенциала.

Этот шаг вызвал раздражение Парижа, поскольку Австралия разорвала уже подписанный контракт с Францией о поставке субмарин на сумму в 56 млрд евро. Париж отозвал из США и Австралии своих послов для консультаций. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала действия союзников по отношению к Франции неприемлемыми.