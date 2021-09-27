С 27 сентября без ограничений в Эстонию можно въехать из четырех европейских стран

В "зеленый" список европейских стран с показателем кумулятивной заболеваемости ниже 75 с 27 сентября входят Польша, Чехия, Венгрия и Ватикан; по сравнению с прошлой неделей из списка исчезла Андорра, перешедшая в "желтую" категорию.

При въезде из Андорры, Испании, Нидерландов, Исландии, Италии, Люксембурга, Мальты, Монако, Португалии, Франции, Швеции, Германии, Словакии, Финляндии и Дании от требования самоизоляции можно освободиться, предъявив при въезде справку об отрицательном результате теста на COVID-19. В странах, относящихся к в "желтой" категории, показатель заболеваемости составляет от 75 до 200 случаев.

В "красный" список стран с требованием самоизоляции (в этих странах показатель кумулятивной заболеваемости превышает 200 случаев на 100 000 населения) на этой неделе входят Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Ирландия, Греция, Кипр, Литва, Лихтенштейн, Латвия, Норвегия, Румыния, Сан-Марино, Словения, Швейцария и Великобритания.