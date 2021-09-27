Светлана Скребнева: наши дети должны жить в мире

За 30 лет ни одна партия так и не смогла решить проблему языкового разделения общества. И сегодня, в преддверии муниципальных выборов, этот разговор вновь является красным флагом колонн старых партий. Причем, каждая партия, декларируя защиту своего электората, на самом деле действует под единым лозунгом: разделяй и властвуй!

Одни политики выступают за «защиту семьи», другие пытаются оградить своих от чужих, не просто сохраняя, а еще больше углубляя разделение общества. Ведь теперь не без основания говорят: единства не было, нет и не будет. Это 30-летний опыт живущих в Эстонии людей, который им навязали «опытные» политики.

Век информации, казалось бы, должен дать возможность избирателям лучше разбираться в океане невыполненных и невыполнимых обещаний, но мало кому интересно и приятно вообще сталкиваться с темой политики. Сегодня политика для большинства — это как минимум не интересно, как максимум неприлично. И это свое реноме нынешние политики сформировали сами. Как пример то, что известные всей Эстонии, медийные лица, находящиеся у власти долгие годы, буквально упрашивают, манипулируют или покупают обещаниями других известных людей, для привлечения голосов избирателей. Настолько не уверены в том, что избиратели оценят их труд? Или понимают, что век информации все же раскрывает все больше карт?

Все больше людей начинают задумываться, почему с экранов телевизоров и полос газет политики помалкивают про больные темы, а вот зайдя в учреждения, обещают то, что хотят услышать именно эти люди. Как бы это деликатно охарактеризовать? Врут, глядя в глаза?

Сегодня, когда и русскоговорящие и эстонские дети легко осваивают английский и другие языки, почему-то с эстонским в русских школах до сих пор проблемы. Потемкинские деревни на тему 60:40 в половине школ, приводят к тому, что, даже поступив в вузы, русская молодежь справляется намного хуже, так и не заводит тесных связей с эстонскими сверстниками, не видит возможности делать карьеру.

Как объяснить то, что родители, чьи дети могли бы достичь намного большего, продолжают верить пустым обещаниям? Только тем, что политики, не жалея бюджетных средств (то есть денег налогоплательщиков), устраивают шоу, концерты, конкурсы обещаний, раздачу подарков…