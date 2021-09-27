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  • После победы на турнире в Чехии Анетт Контавейт стала 23-й ракеткой мира

После победы на турнире в Чехии Анетт Контавейт стала 23-й ракеткой мира

Анетт Контавейт. ФОТО: David W Cerny

Первая и вторая ракетки Эстонии - Анетт Контавейт и Кайа Канепи - улучшили свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

В обновленной версии рейтинга WTA, опубликованной в понедельник, 27 сентября, Анетт Контавейт поднялась с 30-й на 23-ю строчку, пишет Rus.ERR.

Такой рывок обусловлен ее победой на турнире WTA 500 в чешской Остраве, где в течение недели 25-летняя эстонка не отдала соперницам ни одного сета. Для Анетт Контавейт этот титул стал самым крупным и одновременно третьим титулом WTA в одиночном разряде в целом.

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи, в воскресенье выигравшая турнир ITF в Техасе, поднялась с 68-го на 66-е место.

Третья ракетка Эстонии Елена Малыгина сохранила за собой 522-ю позицию.

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