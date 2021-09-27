После победы на турнире в Чехии Анетт Контавейт стала 23-й ракеткой мира

Такой рывок обусловлен ее победой на турнире WTA 500 в чешской Остраве, где в течение недели 25-летняя эстонка не отдала соперницам ни одного сета. Для Анетт Контавейт этот титул стал самым крупным и одновременно третьим титулом WTA в одиночном разряде в целом.