После победы на турнире в Чехии Анетт Контавейт стала 23-й ракеткой мира
Первая и вторая ракетки Эстонии - Анетт Контавейт и Кайа Канепи - улучшили свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Первая и вторая ракетки Эстонии - Анетт Контавейт и Кайа Канепи - улучшили свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
В обновленной версии рейтинга WTA, опубликованной в понедельник, 27 сентября, Анетт Контавейт поднялась с 30-й на 23-ю строчку, пишет Rus.ERR.
Такой рывок обусловлен ее победой на турнире WTA 500 в чешской Остраве, где в течение недели 25-летняя эстонка не отдала соперницам ни одного сета. Для Анетт Контавейт этот титул стал самым крупным и одновременно третьим титулом WTA в одиночном разряде в целом.
Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи, в воскресенье выигравшая турнир ITF в Техасе, поднялась с 68-го на 66-е место.
Третья ракетка Эстонии Елена Малыгина сохранила за собой 522-ю позицию.