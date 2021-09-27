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  • Обвиняемый в убийстве на Ляэнемере-теэ о вдове погибшего: «Исчадие ада»

Обвиняемый в убийстве на Ляэнемере-теэ о вдове погибшего: «Исчадие ада»
«Вела себя хуже, чем животное»

Роман Глуховченко. ФОТО: Eero Vabamägi

В понедельник, 27 сентября, суд по делу об убийстве на Ляэнемере-теэ продолжился допросом Романа Глуховченко.

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Судебное заседание началось с того, что защита Романа Глуховченко попросила сделать судебное разбирательство частично закрытым, чтобы некоторые данные, касающиеся здоровья подсудимого, не были публично обнародованы. Суд удовлетворил это ходатайство. Из зала на несколько минут попросили выйти всех, кроме потерпевшей стороны и близких Романа Глуховченко.

Затем защитник передал судье характеристику своего клиента с его последнего рабочего места: в ней утверждалось, что Роман Глуховченко добросовестно выполнял свои рабочие обязанности и претензий к нему не было. Другие подготовленные защитой документы не были приняты, так как их не перевели на эстонский язык.

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