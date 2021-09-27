Пн, 27.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Завершение строительства Rail Baltic откладывается на конец десятилетия

На этом поезде чиновники совершили поездку из Таллинна в Вильнюс ФОТО: Rauno Liivand/Eesti Raudtee

Когда на прошлой неделе министры транспорта стран Балтии, руководители железнодорожных компаний и другие высокопоставленные чиновники отправились из Таллинна в Вильнюс поездом, это заняло - вместе с остановками - более 12 часов. Когда поездка этим же маршрутом будет предпринята в следующий раз, то есть после открытия Rail Baltic, она должна будет продлиться 3 часа 38 минут. Но, к сожалению, этого не произойдет в ближайшие годы: по железной дороге, строительство которой должно было быть завершено в начале 2026 года, поезда не пойдут до самого конца десятилетия, пишет Postimees.

Для подписчиков Для подписчиков

Это последняя дата переноса мегапроекта, потому что к 2030 году европейская транспортная сеть TENT-T должна быть готова.

«2026 год до сих пор был нашей собственной целью, на европейском уровне она не была высечена в камне. К сожалению, теперь ясно, что этот график больше не реален. С одной стороны, его невозможно осуществить технически и в строительном плане, с другой стороны, не весь проект покрыт финансированием», - говорит Тыну Грюнберг, председатель правления Rail Baltic Estonia.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back