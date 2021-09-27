Завершение строительства Rail Baltic откладывается на конец десятилетия

Когда на прошлой неделе министры транспорта стран Балтии, руководители железнодорожных компаний и другие высокопоставленные чиновники отправились из Таллинна в Вильнюс поездом, это заняло - вместе с остановками - более 12 часов. Когда поездка этим же маршрутом будет предпринята в следующий раз, то есть после открытия Rail Baltic, она должна будет продлиться 3 часа 38 минут. Но, к сожалению, этого не произойдет в ближайшие годы: по железной дороге, строительство которой должно было быть завершено в начале 2026 года, поезда не пойдут до самого конца десятилетия, пишет Postimees.