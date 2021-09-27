Пациентка с коронаосложнениями: я кричу всему миру - люди, вакцинируйтесь!
«На данный момент это самый молодой наш пациент, 25 лет, с глубокой дыхательной недостаточностью. Раньше это был совершенно здоровый молодой человек», - начинает заведующая первым инфекционным отделением Западно-Таллиннской центральной больницы Неле Расманн обход коронавирусного отделения. «Его отец сегодня попал в интенсив третьей степени. Это означает механическую вентиляцию легких, когда в человека вставлена трубка. Такой семейный случай», – охает она.