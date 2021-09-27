Пациентка с коронаосложнениями: я кричу всему миру - люди, вакцинируйтесь!

Мы приехали в инфекционную клинику, куда кладут таллиннских пациентов с коронавирусом, в поисках ответа на вопрос, чем отличаются симптомы заболевания попавших в больницу привитых и непривитых пациентов.Молодой человек неподвижно спит с маской на лице все то время, что мы находимся в больнице. «В столь молодом возрасте не думаешь о том, что надо привиться, - говорит Расманн. – Он сейчас стабилен, но течение болезни еще не продвинулось так далеко, чтобы мы могли сказать, что он спасен. Он тяжело стабилен».