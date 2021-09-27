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Пациентка с коронаосложнениями: я кричу всему миру - люди, вакцинируйтесь!

"Ни в коем случае не стоит слушать антипрививочников, что они там говорят и какие причины приводят. Я была глупой, не прислушалась к себе", - говорит пациентка Зинаида. ФОТО: Mihkel Maripuu

«На данный момент это самый молодой наш пациент, 25 лет, с глубокой дыхательной недостаточностью. Раньше это был совершенно здоровый молодой человек», - начинает заведующая первым инфекционным отделением Западно-Таллиннской центральной больницы Неле Расманн обход коронавирусного отделения. «Его отец сегодня попал в интенсив третьей степени. Это означает механическую вентиляцию легких, когда в человека вставлена трубка. Такой семейный случай», – охает она.

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Мы приехали в инфекционную клинику, куда кладут таллиннских пациентов с коронавирусом, в поисках ответа на вопрос, чем отличаются симптомы заболевания попавших в больницу привитых и непривитых пациентов.Молодой человек неподвижно спит с маской на лице все то время, что мы находимся в больнице. «В столь молодом возрасте не думаешь о том, что надо привиться, - говорит Расманн. – Он сейчас стабилен, но течение болезни еще не продвинулось так далеко, чтобы мы могли сказать, что он спасен. Он тяжело стабилен».

Врач не может сказать, почему столь молодой человек находится в столь тяжелом состоянии. «У некоторых эта болезнь проходит очень легко, но у некоторых она вызывает летальную кислородную недостаточность или повреждение легких, так что дальнейшее качество жизни под вопросом», - говорит Расманн. Инфекционист отмечает, что, если у молодых людей возникает тяжелая дыхательная недостаточность, болезнь прогрессирует очень быстро и в течение нескольких дней они могут оказаться на дыхательном аппарате.

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