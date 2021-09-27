Строительство Таллиннской больницы получило принципиальное одобрение со стороны Еврокомиссии
Вчера вечером Еврокомиссия принципиально одобрила план восстановления экономики Эстонии, в том числе и финансирование строительства Таллиннской больницы в объеме 280 млн евро. При поддержке Фонда восстановления экономики ЕС и в сотрудничестве Эстонского государства и города Таллинна в планах к 2027 году построить вместо нынешних Восточно-Таллиннской и Западно-Таллиннской больниц новый современный медицинский городок возле Певческого поля.