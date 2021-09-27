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Строительство Таллиннской больницы получило принципиальное одобрение со стороны Еврокомиссии

Таллиннская больница. ФОТО: eskiis

Вчера вечером Еврокомиссия принципиально одобрила план восстановления экономики Эстонии, в том числе и финансирование строительства Таллиннской больницы в объеме 280 млн евро. При поддержке Фонда восстановления экономики ЕС и в сотрудничестве Эстонского государства и города Таллинна в планах к 2027 году построить вместо нынешних Восточно-Таллиннской и Западно-Таллиннской больниц новый современный медицинский городок возле Певческого поля.

«Строительство Таллиннской больницы, или Северо-Эстонского медицинского городка, является важнейшим проектом в сфере здравоохранения в этом веке, об этом говорилось десятки лет и это для Эстонского государства является необходимым и нужным. Проходившие в последние годы интенсивные переговоры с Европейской комиссией, наконец, подошли к концу и к настоящему моменту мы достигли принципиального соглашения о финансировании. Считаю очень существенным, чтобы государство в последующие годы нашло дополнительные средства на поддержку большого проекта, - сказал министр здоровья и труда Танель Кийк. - Проект новой больницы в полной мере учитывает современные потребности в инфекционном контроле, добавит количество больничных коек, сделает возможным лучше использовать наш ограниченный по численности медицинский персонал и всем этим привнесет значительное развитие всей системе здравоохранения Эстонии».

Претворение проекта в жизнь идет в плотном сотрудничестве с городом Таллинном. Эстония ходатайствует на 2021-2026 годы о выделении 280 миллионов евро из Фонда восстановления экономики Европейского союза на создание проекта и строительство Таллиннской больницы. Предполагаемая общая стоимость Таллиннской больницы составляет 520 миллионов евро.

«Положительное решение Европейской Комиссии очень радует, но мы по-прежнему ждем сигнала о поддержке строительства больницы от государства. Строительство Таллиннской больницы вместе с необходимой медицинской техникой обойдется по крайней мере в 520 миллионов евро, но 280 миллионов из Фонда восстановления экономики ЕС и запланированные ранее 100 миллионов от Таллинна этого не покроет. Было бы неправильным и несправедливым, если нагрузка ляжет только на таллиннцев, поскольку минимум 50 процентов от общего количества прогнозируемых пациентов Таллиннской больницы будет не из Таллинна. Строительство самого главного медицинского городка в Северной Эстонии, применение новейших медицинских технологий, развитие науки, мотивация к возвращению врачей и медицинских сестер, это само по себе - задачи общегосударственного значения», - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Вместе с Таллиннской больницей планируется создать целостную больничную организацию и построить вместо имеющихся амортизированных зданий больниц новый современный медицинский городок по адресу Нарвское шоссе, 129 и 129b. Новая больница в районе Певческого поля в Таллинне улучшит в будущем доступность врачебной помощи, качество лечения как для таллиннцев и жителей Харьюмаа, так всей Эстонии.

Новый медицинский городок создаст возможности для быстрой первичной диагностики рядом с местом жительства, а также возможности при необходимости без заминок направлять человека на следующую ступень к врачу-специалисту. Для пациентов упростится доступ к врачебной помощи и им не надо будет в ходе лечения перемещаться между разными медицинскими учреждениями. Также условия труда в новом современном медицинском городке создадут лучшие возможности для сотрудничества между специалистами и экспертами в разных областях.

Основанием для строительства Таллиннской больницы в сотрудничестве между городом и государством стало подписанное 18 февраля 2019 года соглашение между Эстонской Республикой и Таллиннской городской управой о подготовке к созданию Таллиннской больницы. Начать строительство нового здания Таллиннской больницы планируется в 2023 году.

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