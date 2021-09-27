Шведские СМИ опубликовали засекреченные снимки парома «Эстония»

Видео, хранящееся у официальных следственных органов, указывает на то, что повреждения корпуса парома в основном находятся снаружи. По словам ведущего специалиста по судостроению Швеции Андерса Ульфварсона, то, что видно на видео, его удивляет: «Повреждений больше, чем я ожидал, и похоже, что металл выгнулся наружу».

Смотрите видео на сайте «Шведского радио».

Хотя, согласно предыдущим оценкам, многометровая дыра в корпусе могла быть также нанесена грунтом морского дна, бывший член Европарламента Ларс Ангстрем, участвовавший в расследовании, прокомментировал местному телерадиовещанию, что больше нельзя исключать возможность взрыва.

Руководитель проходящего сейчас частного расследования, проводимого Эстонией, Маргус Курм сказал в эфире передачи Reporter несколько дней назад, что на корпусе были повреждения, которые до сих пор оставались незамеченными. Курм также подтвердил, что одна часть получила очень сильные повреждения.

Почему власти активно не делились материалами с общественностью? Как объяснил Шведский департамент по расследованию несчастных случаев, видеоматериалы по-прежнему засекречены, поскольку на них также можно увидеть человеческие останки, сообщает svt.se.