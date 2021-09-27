В социальных сетях активно обсуждают дату открытия магазинов Lidl в Латвии, одно СМИ даже назвало дату - 7 октября. В разговоре с RUS TVNET представитель розничной компании SIA Lidl Latvija Ингарс Рудзитис эту информацию не подтвердил, отметив, что сеть обязательно выпустит официальное оповещение о дате открытия в Латвии и проинформирует общественность. Пока же продолжается обучение.

Ранее Ингарс Рудзитис сообщил порталу Apollo.lv, что торговая сеть еще не открылась из-за кампании по найму и обучению сотрудников, которая в настоящее время уже близится к завершению.

"Нам удалось заключить несколько сотен трудовых договоров с новыми сотрудниками магазинов Lidl, которые теперь начнут полностью оплачиваемый курс профессионального обучения", - сказал Рудзитис.

Представитель Lidl отметил, что сотрудники проходят специальную единую теоретическую и практическую программу обучения, достаточно интенсивную, за что они получают соответствующее вознаграждение: "Для сотрудников магазина Lidl предусмотрена самая высокая средняя почасовая оплата в отрасли, помимо этого после трех отработанных месяцев им предоставляется также медицинское страхование. Зарплата в полном объеме выплачивается с первой минуты первого рабочего дня".

Программа теоретического и практического обучения построена по принципу "все делают всё", так как сотрудники должны приобретать самые разные навыки.

"Они учатся печь хлеб, работать у кассы, расставлять продукты в соответствии с планограммами и приобретают многие другие навыки, которые являются частью повседневной работы магазина. Мы продуктивно используем время пандемии, чтобы досконально изучить рабочие процессы. Чем лучше обучены сотрудники, чем лучше они знают процессы, тем лучше обслуживание клиентов, помимо этого, время дает возможность сформировать сильную и профессиональную команду", - добавил Рудзитис.

ФОТО: Lidl

В настоящее время предприятие сдало в эксплуатацию 15 магазинов, расположенных в Риге, Лиепае, Валмиере, Даугавпилсе, Елгаве, Резекне, Тукумсе, Вентспилсе, Екабпилсе и Огре.

Представитель компании не ответил на вопрос, когда откроется первый магазин.

По его словам, в настоящее время в логистическом центре Lidl работают более 200 человек, количество сотрудников в офисе также превышает 200. В свою очередь, набор команд сотрудников магазинов все еще продолжается.

Lidl представлен ​​в 30 странах мира более чем 10 500 магазинами. В странах Балтии магазины Lidl в настоящее время работают только в Литве.

Выйдет ли Lidl на латвийский рынок с "немецким качеством"?

"Стандарты качества у Lidl даже более строгие, чем требуют нормы общеевропейского и локального законодательства. Мы очень ответственно относимся к качеству производимых продуктов и их составу, поэтому наши собственные бренды - это уже проверенные временем продукты и промтовары, которые мы предлагаем во всей сети Lidl. Перед тем, как попасть на полки наших магазинов, продукты проходят дополнительный контроль качества в независимых лабораториях, также мы проводим аудит производителя.

Особое внимание уделяем контролю за свежестью овощей и фруктов: они доставляются в магазины ежедневно, поэтому мы обязательно будем работать с местными поставщиками, которые будут соответствовать нашим стандартам",

- в прошлом году рассказывала в интервью онлайн-журналу KLIK руководитель департамента корпоративной коммуникации Дана Хасана.

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Будет ли продукция Lidl Latvija такой же дешевой, как в других странах?

Товары розничного продавца Lidl в основном доставляются со всей Европы и закупаются преимущественно у производителей, которые могут поставлять товар в больших количествах, поэтому цены там ниже, рассказывал в прошлом году в эфире Latvijas Radio 4 глава Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич.

"Это условно дисконтный магазин, где на товары уже изначально более низкие цены. Не думаю, что так будет со всеми товарами в латвийских магазинах Lidl", - отметил Данусевич. "Это будут определенные продукты или группы продуктов, которые будут интересны покупателям. Но над этим работают и другие сети", - добавил он.

"Местные торговцы могут рассчитывать на некоторые дополнительные каналы поставок от компаний, которые нашли возможность сэкономить и удешевить товары. Я не думаю, что у наших торговцев широкий диапазон цен от производителей", - подчеркивал Данусевич.

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Как попасть на полки Lidl?

Взаимоотношения новой торговой сети с местными производителями - достаточно щекотливая тема. Так, в Литве два года назад три ассоциации, объединяющие производителей и переработчиков зерна, мяса и птицы, обратились к правительству и парламенту страны с просьбой защитить их интересы и помочь попасть на полки Lidl: мол, львиную долю продукции торговая сеть поставляет из-за кордона, хотя есть возможность приобрести все то же самое у литовских предприятий. А учитывая, что немецкий ритейлер завоевал уже 10% рынка, "упущенная выгода" исчисляется круглыми суммами.

Власти тогда ответили, что не вмешиваются в подобные взаимоотношения представителей частного бизнеса. А в Lidl заявили, что очень позитивно относятся к местной продукции - если она соответствует их стандартам качества. И привели в пример литовских переработчиков из молочной отрасли, которым пришлось вложиться в модернизацию производства, но зато они смогли пройти жесткий отбор, попасть на полки немецкой торговой сети и благодаря этому в разы увеличить оборот. Также Lidl практикует в Литве и сотрудничество с небольшими фермерскими хозяйствами, открывая перед ними широкие возможности для развития.

Латвийские производители и переработчики также обеспокоены этим вопросом, о чем они неоднократно заявляли в СМИ.

Дело в том, что немцы требуют наличия ряда сертификатов, а у многих местных компаний их просто нет.

Например, поставщики, по стандартам Lidl, должны обладать сертификатом Global G.A.P. А чтобы его получить, фермерам, выращивающим овощи, фрукты и ягоды, птицу или скот, необходимо использовать производственные процессы, дружественные к окружающей среде, минимизирующие применение химикатов, эффективно использующие природные ресурсы.

При этом повышенное внимание уделяется заботе о работниках и гигиене. К примеру, чтобы на поверхностях плодов и ягод не было кишечной палочки, сальмонелл и т. п., требуется использовать воду для полива и навоз для удобрения определенного качества: загрязненная вода с высоким содержанием болезнетворных микробов - запрещена. На поле необходимо установить туалет и обеспечить возможность вымыть и высушить руки перед тем, как приступить к работе.

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В Литве после прихода на рынок Lidl за пару лет по стандартам Global G.A.P начали работать 23 компании: до этого же их можно было пересчитать на пальцах одной руки.