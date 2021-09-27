Эстонские фирмы вовсю мухлюют на строительном рынке Финляндии

Если на финском строительном рынке происходят махинации с зарплатами, документами или налогами, то, как правило, в деле замешаны эстонские фирмы, пишет со ссылкой на Äripäev портал экономических новостей DV.ee, отмечая, что схема, применяемая эстонскими компаниями в Финляндии, проста: фирма, зарегистрированная в Эстонии, оформляет работнику из третьей страны краткосрочное разрешение на работу, причем в договоре в качестве места работы указан Таллинн, но человека отправляют прямиком в Финляндию, и фактически связи с Эстонией у него нет.