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Эстонские фирмы вовсю мухлюют на строительном рынке Финляндии

Ehitajad katusel. Pilt on illustratiivne. ФОТО: Arved Breidaks

Если на финском строительном рынке происходят махинации с зарплатами, документами или налогами, то, как правило, в деле замешаны эстонские фирмы, пишет со ссылкой на Äripäev портал экономических новостей DV.ee, отмечая, что схема, применяемая эстонскими компаниями в Финляндии, проста: фирма, зарегистрированная в Эстонии, оформляет работнику из третьей страны  краткосрочное разрешение на работу, причем в договоре в качестве места работы указан Таллинн, но человека отправляют прямиком в Финляндию, и фактически связи с Эстонией у него нет. 

По идее, такие строители считаются работниками, командированными из Эстонии в Финляндию, однако на самом деле они таковыми не являются: эта схема позволяет обойти требование, согласно которому граждане третьих стран могут работать в Финляндии, только если у них есть вид на жительство и разрешение на работу.

 Получение этих документов - длительный процесс, и если работодатель намерен сэкономить на работниках, возиться с разрешениями он не будет.

Есть и другая схема - манипуляция графиком рабочего времени при расчете зарплаты.

Читайте подробнее на dv.ee.

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