Одинокие пожилые люди, проживающие в Кесклинне, получат пакеты помощи

«Ходатайствующий о пакете помощи должен согласно данным регистра народонаселения проживать в одиночку в Кесклинне, получать пенсию по старости и иметь ежемесячные доход, не превышающий 582 евро, - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. - Пакет помощи состоит из продуктов с долгим сроком хранения и не имеющей запаха бытовой химии. Продукты и химия упакованы в два разных пакета».

Для получения пакета помощи необходимо зарегистрироваться с 27 сентября по 22 октября 2021 года, по телефону 645 7220 (звонить с Пн по Пт с 9.00 до 16.00) или отправив электронное письмо по адресу kesklinlane@tallinnlv.ee. Также можно подать заявку на станице tallinn.ee/kesklinn