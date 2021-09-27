Вырастут ли у жителей Ида-Вирумаа счета за свет после прямого подключения Нарвского промпарка к электростанции?

В нарвской муниципальной газете “Нарвский репортер” вышла статья, в которой руководители городского собрания комментируют возможное повышение сетевой платы за электроэнергию на 8-10% в Нарве, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ. Из текста складывается впечатление, что цена электроэнергии для обычных потребителей вырастет, если два новых больших завода в Нарвском промпарке получат прямое подключение к Балтийской электростанции. Но и в промпарке, и в сетевом предприятии сообщили, что это не так.