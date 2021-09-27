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  • Вырастут ли у жителей Ида-Вирумаа счета за свет после прямого подключения Нарвского промпарка к электростанции?

Вырастут ли у жителей Ида-Вирумаа счета за свет после прямого подключения Нарвского промпарка к электростанции?

Электричество. Иллюстративное фото. ФОТО: Martin Konopka / PantherMedia / Martin Konopka

В нарвской муниципальной газете “Нарвский репортер” вышла статья, в которой руководители городского собрания комментируют возможное повышение сетевой платы за электроэнергию на 8-10% в Нарве, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ. Из текста складывается впечатление, что цена электроэнергии для обычных потребителей вырастет, если два новых больших завода в Нарвском промпарке получат прямое подключение к Балтийской электростанции. Но и в промпарке, и в сетевом предприятии сообщили, что это не так.

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Муниципальная газета сообщила, что председатель горсобрания Татьяна Стольфат и ее заместитель Тармо Таммисте 7 сентября обсуждали возможное удорожание электроэнергии в Нарве с членом правления VKG Elekrtivõrgud Иво Ярвала и техническим директором этой компании Эриком Раалом.

Иво Ярвала заявил, что уход крупных потребителей приведет к повышению тарифа на 8-10% для всех остальных, в том числе для обычных жителей Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ. Такие цифры показал проведенный на предприятии предварительный анализ.

“Это закон рынка - чем больше потребителей, тем дешевле сетевая услуга для каждого из них”, - сообщил муниципальному изданию руководитель сетевого предприятия.

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