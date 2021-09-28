Топливный кризис: Великобритания мобилизует военных
Правительство Великобритании мобилизует военных, чтобы справиться с охватившим страну топливным кризисом, пишет DW.
Правительство Великобритании мобилизует военных, чтобы справиться с охватившим страну топливным кризисом, пишет DW.
"Водители грузовиков британской армии приведены в состояние готовности и в случае необходимости их задействуют в доставке топлива", - написал в своем Twitter в ночь на вторник, 28 сентября, министр предпринимательства и энергетики Квази Квартенг.
Tonight, British Army tanker drivers will be put on a state of readiness and deployed if necessary to deliver fuel— Kwasi Kwarteng (@KwasiKwarteng) September 27, 2021
While the fuel industry expects demand will return to normal levels in the coming days, it is right that we take this precautionary stephttps://t.co/0jTHYRujXV
В понедельник в Великобритании из-за нехватки бензина возле заправок вновь образовались длинные очереди. Британская ассоциация автозаправочных станций PRA объясняет нехватку топлива, особенно в городах, паническими покупками. В некоторых регионах, по данным PRA, опустошены до 90% бензоколонок. Кроме того, не хватает и продуктов питания.
По сообщениям операторов АЗС Shell, BP и Esso, на британских нефтеперерабатывающих заводах запасов топлива достаточно. Причина дефицита бензина и дизеля - в нехватке водителей грузовиков, из-за чего невозможно поставлять необходимые объемы горючего от топливных компаний к заправкам. По оценкам, по всей стране сейчас не хватает порядка 100 тысяч водителей, поскольку многие из них после "Брекзита" вернулись на континент. Ситуацию осложняет и пандемия коронавируса, препятствующая обучению и экзаменации новых водителей.