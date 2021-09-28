Топливный кризис: Великобритания мобилизует военных

"Водители грузовиков британской армии приведены в состояние готовности и в случае необходимости их задействуют в доставке топлива", - написал в своем Twitter в ночь на вторник, 28 сентября, министр предпринимательства и энергетики Квази Квартенг.

Tonight, British Army tanker drivers will be put on a state of readiness and deployed if necessary to deliver fuel



While the fuel industry expects demand will return to normal levels in the coming days, it is right that we take this precautionary stephttps://t.co/0jTHYRujXV — Kwasi Kwarteng (@KwasiKwarteng) September 27, 2021

В понедельник в Великобритании из-за нехватки бензина возле заправок вновь образовались длинные очереди. Британская ассоциация автозаправочных станций PRA объясняет нехватку топлива, особенно в городах, паническими покупками. В некоторых регионах, по данным PRA, опустошены до 90% бензоколонок. Кроме того, не хватает и продуктов питания.