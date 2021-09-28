Уровень зарегистрированной безработицы в Эстонии снизился до 6,8%

По положению на 26 сентября, на учете в Кассе по безработице стояли 44 627 человек, свидетельствуют данные этого госучреждения.

Самый высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа - 10,8%, а самый низкий на Хийумаа - 3,8%. В Харьюмаа уровень безработицы равен 6,7%. Без работы в столичном регионе остаются 21 350 человек, в том числе 15 750 - в Таллинне.