Фото ⟩ Автомобиль с женщиной, двумя детьми и собакой врезался в дерево
В понедельник поздним вечером в деревне Лейе в Вильяндимаа легковой автомобиль врезался в дерево, сообщает Postimees.
В понедельник поздним вечером в деревне Лейе в Вильяндимаа легковой автомобиль врезался в дерево, сообщает Postimees.
По первоначальным данным, на развилке лесной дороги машина Volkswagen Passat по неизвестной причине съехала с дороги и врезалась в дерево. В ней находились женщина и двое детей, которых медики осмотрели на месте происшествия.
Также в машине была собака, которая после ДТП убежала. Вызванным на помощь спасателям все-таки удалось найти травмированное животное с помощью термокамер.
Причина ДТП устанавливается.