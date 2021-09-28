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  • Автомобиль с женщиной, двумя детьми и собакой врезался в дерево

Фото ⟩ Автомобиль с женщиной, двумя детьми и собакой врезался в дерево

В понедельник поздним вечером в деревне Лейе в Вильяндимаа легковой автомобиль врезался в дерево, сообщает Postimees.

По первоначальным данным, на развилке лесной дороги машина Volkswagen Passat по неизвестной причине съехала с дороги и врезалась в дерево. В ней находились женщина и двое детей, которых медики осмотрели на месте происшествия.

Также в машине была собака, которая после ДТП убежала. Вызванным на помощь спасателям все-таки удалось найти травмированное животное с помощью термокамер.

Причина ДТП устанавливается.

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