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Новый печальный рекорд: коронавирус выявлен у 796 человек, пятеро скончались

Коронавирусное отделение. ФОТО: Dmitri Kotjuh

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6207 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 796. Пятеро скончались.

Среди новых заразившихся 535 человек не были вакцинированы, а 261 полностью прошел курс вакцинации.

По состоянию на утро 28 сентября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждаются 163 человека. Всего в больницах находится 200 пациентов с коронавирусом, из них 149 человек (74,5%) не были вакцинированы, у 51 человека (25,5%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 33 новые истории болезни. Скончались пять человек с коронавирусом: 79-летний мужчина, 80-летняя женщина, 89-летняя женщина, 96-летняя женщина и 97-летняя женщина.

За сутки была введена 1651 доза вакцины, в общей сложности введено 1 361 618 доз. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 66,7%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).

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