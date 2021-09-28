Бронзового призера Олимпийских игр Юри Тамма провожают в последний путь

Прощание началось в 11:00 в Эстонской церкви Святого Иоанна (Jaani kirik). В числе других проститься с Таммом придет спикер Рийгикогу Юри Ратас.

Бывший метатель молота и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Юри Тамм скончался возрасте 64 лет.

Тамм завоевал бронзовые медали на Олимпийских играх в Москве (1980) и Сеуле (1988) в метании молота, он также серебро на чемпионате мира по легкой атлетике в 1987 году. В мае 1980 года эстонский спортсмен установил мировой рекорд - 80,46, который, правда, продержался всего двадцать минут, пока его не побил Юрий Седых.