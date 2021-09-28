Бронзового призера Олимпийских игр Юри Тамма провожают в последний путь
Во вторник двукратного бронзового призера Олимпийских игр, предпринимателя и политика Юри Тамма провожают в последний путь.
Во вторник двукратного бронзового призера Олимпийских игр, предпринимателя и политика Юри Тамма провожают в последний путь.
Прощание началось в 11:00 в Эстонской церкви Святого Иоанна (Jaani kirik). В числе других проститься с Таммом придет спикер Рийгикогу Юри Ратас.
Бывший метатель молота и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Юри Тамм скончался возрасте 64 лет.
Тамм завоевал бронзовые медали на Олимпийских играх в Москве (1980) и Сеуле (1988) в метании молота, он также серебро на чемпионате мира по легкой атлетике в 1987 году. В мае 1980 года эстонский спортсмен установил мировой рекорд - 80,46, который, правда, продержался всего двадцать минут, пока его не побил Юрий Седых.
По окончании спортивной карьеры Тамм активно занимался политикой. С 1999 по 2011 год являлся депутатом Рийгикогу от социал-демократической партии, с 2004 по 2008 год был вице-президентом Эстонского олимпийского комитета. Юри Тамм возглавлял комиссию ЕС в Ассоциации европейских олимпийских комитетов. В этом году он намеревался баллотироваться в Таллиннское горсобрание по списку Центристской партии на муниципальных выборах, которые состоятся в октябре.