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Венгрия заключила новый долгосрочный контракт с российским «Газпромом». Согласно ему, поставки газа будут идти в страну в обход Украины. Соглашение вступит в силу 1 октября. Киев заявил, что обратится в Европейскую комиссию из-за этого договора.

Контракт между Россией и Венгрией рассчитан на 15 лет с возможностью пересмотра условий спустя десять лет.

Как следует из соглашения, Венгрия будет получать по 4,5 млрд кубометров газа в год: 3,5 млрд кубометров через Сербию (через газопровод «Турецкий поток» и его сухопутные продолжения) и 1 млрд кубометров - через Австрию. Ранее российский газ Венгрия основном получала транзитом через территорию Украины.

Киев жестко раскритиковал новое соглашение, назвав решение «исключительно политическим, экономически необоснованным и принятым в угоду Кремлю». В украинском министерстве иностранных дел заявили, что соглашение не соответствует принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгрией от 6 декабря 1991 года.

«Удивлены и разочарованы решением Венгрии подписать 27 сентября в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским концерном "Газпром" на поставки газа в обход Украины», - говорится в заявлении МИД Украины.

В ведомстве считают, что Венгрии «и в дальнейшем выгоднее получать газ транзитом через разветвленную газотранспортную систему Украины, которая позволяет самым коротким путем бесперебойно поставлять газ в страны Европы».

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«Украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию для предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики», - говорится в заявлении МИД.

Киев также решил перенести на более поздний срок заседание совместной украинско-венгерской комиссии по сотрудничеству, которое должно было пройти 29-30 сентября в Будапеште. В МИДе заявили, что соглашение с «Газпромом» «создает новые обстоятельства». «[Эти обстоятельства] требуют всестороннего анализа рисков и угроз, а также согласованных действий стран региона, чтобы минимизировать ее негативные последствия», - подчеркнули в Киеве.

В свою очередь министерство иностранных дел Венгрии заявило, что маршрут поставок определяет российская сторона. «Это решает Россия, это не наш вопрос», - отметил в разговоре с агентством РИА Новости глава ведомства Петер Сийярто.

Кроме того, во вторник агентство Блумберг сообщило, что венгерский МИД вызвал посла Украины в Будапеште из-за реакции Киева на соглашение с «Газпромом». Венгерского посла в Киеве также вызвали в украинский МИД - чтобы донести позицию Украины по газовому вопросу, сообщили в ведомстве.

Еще один газопровод

Незадолго до подписания контракта на поставку российского газа в Венгрию было объявлено о завершении строительства «Северного потока-2» - еще одного трубопровода, который также идет в обход Украины. Он должен быть введен в эксплуатацию до конца года.

«Северный поток-2» состоит из двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая и общей мощностью 55 млрд куб. м. в год, проложенных по дну Балтийского моря от западного берега России к берегам Германии.

Строительство «Северного потока-2» началось в сентябре 2018 года. Проект с самого начала вызывал споры. «Газпром» убеждал руководство ЕС в стратегической важности проекта, эксперты высказывали сомнения в том, что Европе нужен еще один российский газопровод. Против него высказывались Польша и балтийские страны, традиционно выступающие против роста российского энергетического влияния в ЕС.