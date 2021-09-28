Юрист: как защитить семейное жилье при разводе
После назначения даты свадьбы будущим супругам необходимо определиться не только с местом проведения торжества, меню праздничного застолья и количеством гостей, но и с имущественными отношениями, которые будут распространяться на их брак. Соответствующий выбор пара должна сделать при заполнении заявления о вступлении в брак. Какие имущественные отношения выбрать и как обеспечивается защита жилища, используемого в качестве общего семейного жилья, в случае различных имущественных отношений, пишет в интернет-журнале Märka Last присяжный адвокат адвокатского бюро LEXTAL Катрин Орав.