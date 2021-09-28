Галерея ⟩ В Домском соборе Таллинна открыта мемориальная доска в память о погибших на "Эстонии"
Во вторник, в годовщину крушения парома «Эстония», в Таллиннском Домском соборе была открыта мемориальная доска в память о погибших при кораблекрушении.
Во вторник, в годовщину крушения парома «Эстония», в Таллиннском Домском соборе была открыта мемориальная доска в память о погибших при кораблекрушении.
На мемориальной доске выбит тест из Псалтиря 28: "Спаси народ Твой и благослови наследие Твое; паси их и возвышай их во веки!"
Рядом с доской установлена рында с латинской надписью «Vivos voco - mortuous plango» - «Зову живых, оплакиваю мертвых».
Автор мемориальной доски - скульптор Мати Кармин.