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  • Эстония
  • В Домском соборе Таллинна открыта мемориальная доска в память о погибших на "Эстонии"

Галерея ⟩ В Домском соборе Таллинна открыта мемориальная доска в память о погибших на "Эстонии"

Во вторник, в годовщину крушения парома «Эстония», в Таллиннском Домском соборе была открыта мемориальная доска в память о погибших при кораблекрушении.

На мемориальной доске выбит тест из Псалтиря 28: "Спаси народ Твой и благослови наследие Твое; паси их и возвышай их во веки!"

Рядом с доской установлена рында с латинской надписью «Vivos voco - mortuous plango» - «Зову живых, оплакиваю мертвых».

Автор мемориальной доски - скульптор Мати Кармин.

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