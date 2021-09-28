Движение поездов будет ограничено до конца недели
Из-за строительных работ у Балтийского вокзала движение поездов в Таллинне будет ограничено до 3 октября, и в расписании движения произойдут изменения, пишет Rus.ERR.
Из-за строительных работ у Балтийского вокзала движение поездов в Таллинне будет ограничено до 3 октября, и в расписании движения произойдут изменения, пишет Rus.ERR.
"Eesti Raudtee ведет строительные работы в районе Китсекюла, поэтому наши поезда не могут передвигаться до Балтийского вокзала до конца недели", - сказал руководитель по продажам и развитию компании Elron Ронни Конго.
Изменения касаются главным образом восточного направления, поэтому поезда начинают движение либо из Юлемисте, либо из Китсекюла. На поездах, идущих в юго-западном направлении, с четверга можно отправляться из Таллинн-Вяйке.
Поезда не будут ходить на отрезках Таллинн - Китсекюла - Юлемисте и Таллинн - Таллинн-Вяйке, они будут заменены автобусами, но в них нельзя будет заходить с велосипедами. С инвалидными колясками в автобусы можно будет заходить только при условии, что их будут ставить в багажник или если о своем желании компании Elron сообщат за три дня до поездки.
Движение в западном направлении будет происходить в обычном порядке, не будут ходить лишь несколько поездов, курсирующих между Таллинном и Пяэскюла.
"Понятно, что изменения в графике движения, замена поездов автобусами и ограниченная предварительная продажа билетов причиняют пассажирам неудобства, - сказал Конго. - В то же время я рад, что благодаря этим работам мы сможем предложить им лучший график уже через два-три месяца".