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Движение поездов будет ограничено до конца недели

Поезд Elron. ФОТО: Marianne Loorents

Из-за строительных работ у Балтийского вокзала движение поездов в Таллинне будет ограничено до 3 октября, и в расписании движения произойдут изменения, пишет Rus.ERR.

"Eesti Raudtee ведет строительные работы в районе Китсекюла, поэтому наши поезда не могут передвигаться до Балтийского вокзала до конца недели", - сказал руководитель по продажам и развитию компании Elron Ронни Конго.

Изменения касаются главным образом восточного направления, поэтому поезда начинают движение либо из Юлемисте, либо из Китсекюла. На поездах, идущих в юго-западном направлении, с четверга можно отправляться из Таллинн-Вяйке.

Поезда не будут ходить на отрезках Таллинн - Китсекюла - Юлемисте и Таллинн - Таллинн-Вяйке, они будут заменены автобусами, но в них нельзя будет заходить с велосипедами. С инвалидными колясками в автобусы можно будет заходить только при условии, что их будут ставить в багажник или если о своем желании компании Elron сообщат за три дня до поездки.

Движение в западном направлении будет происходить в обычном порядке, не будут ходить лишь несколько поездов, курсирующих между Таллинном и Пяэскюла.

"Понятно, что изменения в графике движения, замена поездов автобусами и ограниченная предварительная продажа билетов причиняют пассажирам неудобства, - сказал Конго. - В то же время я рад, что благодаря этим работам мы сможем предложить им лучший график уже через два-три месяца".

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