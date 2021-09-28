На ласнамяэском глинте будет построен парк

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, планируемый глинтовый парк станет важной частью городской сети экологичной мобильности, предусмотренной стратегией развития столицы.

«Цель – превратить простирающуюся почти на девять километров вдоль границ районов Кесклинн, Ласнамяэ и Пирита часть плитнякового плато в целостную парковую зону, которая будет отличаться природным разнообразием и экологичными решениями, - отметил Кылварт. – Глинтовый парк поможет подчеркнуть особенность и своеобразие местной природы как части городского пространства. Мы стремимся к тому, чтобы в 2023 году, когда Таллинн будет нести титул Зеленой столицы Европы, парк уже был заложен».

«В основу замысла этого парка положено сохранение природных сообществ. В ходе строительства вмешательство будет минимальным. В результате для горожан будут созданы возможности для поездок на велосипеде и прогулок по живописной местности, где будут обустроены места для отдыха и любования завораживающими видами на море. На пути к реализации проекта мы сотрудничаем с государственным Департаментом окружающей среды, ландшафтными архитекторами и местными сообществами, - уточнил старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет. – В ближайшие недели мы откроем т.н. программу вовлечения, чтобы жители окрестностей и все желающие смогли высказаться по поводу проекта, и, тем самым, внести свой вклад в будущее глинтового парка. Полученная от горожан обратная связь ляжет в основу исходного задания для ландшафтно-архитектурного конкурса».

Планируемый глинтовый парк протянется от Тартуского шоссе до моста Палласти по улице Ласнамяэ, и далее - вдоль склонов улицы Валге и Нарвского шоссе до долины реки Пирита. Сердцем глинтового парка станет представляющий культурно-историческую ценность глинт Сухкрумяги, расположенный на улице Мяэ. Еще в древности на местной каменоломне добывали известняк, который использовался для строительства зданий и крепостей по всей стране.

Парк станет хранилищем природного достояния: он будет захватывать также часть глинта Маарьямяги, ставшую в 1992 году природоохранной зоной (от Певческого поля до Козе-теэ). Альварные луга глинта Маарьямяги отличаются уникальным растительным сообществом, в которое входят многие редкие виды растений. В растущем у подножия глинта лесу преобладает особый микроклимат, благоприятствующий формированию густого лесного массива, который можно описать как «северные джунгли».

В низинах глинта бьют родники, которые питаются водой, просочившейся в расщелины ласнамяэского плитнякового плато (ручей Катлери, Варсаалликад, Пурде). На глинтовом плато Ласнамяэ, неподалеку от Певческого поля, ручей Хундикуристик проложил себе дорогу сквозь слой плитняка. Самым живописным местом является долина Пирита, которая станет восточной оконечностью парка.