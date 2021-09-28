Мошенники выманили у жителей Ласнамяэ более 60 000 евро

24 сентября 73-летней жительнице Ласнамяэ позвонил якобы сотрудник Swedbank и попросил ее ввести PIN-коды. Затем на телефон жерты установили приложение для обеспечения удаленного доступа AnyDesk. В конечном итоге с банковского счеты жертвы похитили 5370 евро.

24 сентября 35-летнему мужчине, живущему в Ласнамяэ, позвонил представившийся сотрудником Swedbank человек, который сообщил, что кто-то пытался перевести деньги со счета жертвы, и если мужчина хочет заблокировать транзакцию, он должен немедленно войти в свой интернет-банк. Мужчина так и сделал и сообщил звонившему свои PIN-коды и другие личные данные. Позже мужчина обнаружил, что с его счета были переведены 1990 евро.

24 сентября 61-летнему мужчине, живущему в Ласнамяэ, позвонил представившийся сотрудником Swedbank человек, который сообщил, что неизвестные пытался совершить денежный перевод со счета жертвы, и если мужчина хочет заблокировать перевод денег, он должен немедленно войти в свой интернет-банк. Мужчина так и сделал и сообщил звонившему свои PIN-коды и другие личные данные. Позже мужчина обнаружил, что с его счета пропали 51 299 евро.