Вт, 28.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Мошенники выманили у жителей Ласнамяэ более 60 000 евро

Мошенники выманили у жителей Ласнамяэ более 60 000 евро

Кошелек. ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

На этой неделе полиция расследовала четыре случая мошенничества, жертвы которых отдали мошенникам в общей сложности более 60 000 евро.

24 сентября 73-летней жительнице Ласнамяэ позвонил якобы сотрудник Swedbank и попросил ее ввести PIN-коды. Затем на телефон жерты установили приложение для обеспечения удаленного доступа AnyDesk. В конечном итоге с банковского счеты жертвы похитили 5370 евро.

24 сентября 35-летнему мужчине, живущему в Ласнамяэ, позвонил представившийся сотрудником Swedbank человек, который сообщил, что кто-то пытался перевести деньги со счета жертвы, и если мужчина хочет заблокировать транзакцию, он должен немедленно войти в свой интернет-банк. Мужчина так и сделал и сообщил звонившему свои PIN-коды и другие личные данные. Позже мужчина обнаружил, что с его счета были переведены 1990 евро.

24 сентября 61-летнему мужчине, живущему в Ласнамяэ, позвонил представившийся сотрудником Swedbank человек, который сообщил, что неизвестные пытался совершить денежный перевод со счета жертвы, и если мужчина хочет заблокировать перевод денег, он должен немедленно войти в свой интернет-банк. Мужчина так и сделал и сообщил звонившему свои PIN-коды и другие личные данные. Позже мужчина обнаружил, что с его счета пропали 51 299 евро.

21 сентября якобы сотрудник Swedbank позвонил 38-летнему мужчине, живущему в Ласнамяэ, и сказал, что кто-то хочет использовать его банковский счет для получения кредита, и если мужчина хочет заблокировать транзакцию, он должен немедленно войти в свой интернет-банк. Доверчивый мужчина так и сделал и сообщил звонившему свои PIN-коды и другие личные данные. Позже мужчина обнаружил, что с его счета исчезли 5335 евро.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back