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Песков: Россия не намерена использовать газовую тематику для наказания Украины

Дмитрий Песков. ФОТО: Valery Sharifulin

Россия не собирается использовать газовую тематику, чтобы наказать Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами у представителя Кремля поинтересовались, что бы он ответил на заявления о том, что раз Венгрия будет закупать российский газ по более длинному, чем украинский маршрут, доказывает ли это, что Россия использует "голубое топливо" в качестве оружия, чтобы наказать Киев.

"Нет, это не так", ответили бы мы этим товарищам", - отреагировал Песков.

Он подчеркнул, что "Россия никогда не использовала, не использует и не имеет в виду использовать "голубое топливо", чтобы кого-то наказывать". "Россия использует "голубое топливо" исключительно в интересах народа нашей страны для увеличения благосостояния россиян, исключительно на коммерческой основе", - сказал Песков.

Он также заметил, что "использование "голубого топлива" в этом режиме также полностью соответствует интересам потребителей "голубого топлива" в Европе, а также стран, которые предоставляют возможности транзита "голубого топлива", если этот транзит экономически выгоден и экономически целесообразен".

У представителя Кремля также поинтересовались, означают ли его слова, что транзит газа в Венгрию через Турцию и страны Южной Европы выйдет дешевле, чем через Украину. "Ну, конечно. Контракт заключается на максимально выгодных экономических условиях, и это уже - коммерческий вопрос нашего поставщика "Газпрома", - ответил Песков.

По его словам, никаких табуированных маршрутов транзита не существует.

Песков также напомнил слова Путина о готовности продолжать транзит через Украину и после 2024 года, если для этого будут экономически выгодные и экономически целесообразные условия. "Абсолютно нет никакого места для критики и таких истеричных реакций (на заключение газового контракта с Венгрией, - прим.)", - добавил он.

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