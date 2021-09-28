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Суточная смертность от коронавируса в России обновила максимум за все время пандемии. Число новых случаев при этом сокращается - как в Москве, так и в стране в целом.

За последние сутки в регионах России зарегистрировали 852 смерти пациентов с Covid-19. Это максимальное значение за время пандемии коронавируса - предыдущий антирекорд был установлен четыре дня назад, 24 сентября, когда оперативный штаб сообщил о 828 летальных исходах.

В Москве умерли 63 человека, у которых был коронавирус, в Петербурге - 58, в Свердловской области - 40.

Штаб учитывает не все случаи, и позже Росстат дает более высокие цифры, учитывая все причины смерти. По данным статистического ведомства (последний раз они публиковались в конце августа), за все время пандемии в России от связанных с Covid-19 причин умерли около 365 тысяч человек, штаб же насчитывает 205 531 умершего.

С 20 сентября число летальных исходов каждый день превышало 800 случаев. Накануне, 27 сентября, зафиксировали 779 смертей.

Суточный прирост заболевших коронавирусом при этом сократился - 21 559 новых случаев против 22 236 накануне и 22 498 в воскресенье. Эти цифры сопоставимы с показаниями августа, но тогда заболеваемость шла на спад, а сейчас растет. Санитарные власти называли это ожидаемым сезонными явлением, связанным как с похолоданием, так и с возвращением людей из отпусков.

В сентябре произошел скачок заражений коронавирусом в Москве, но во вторник суточная заболеваемость в городе впервые за три дня оказалась меньше трех тысяч случаев. Штаб сообщил о 2 541 заболевшем - а накануне фиксировали 3 387 новых случаев инфицирования. При этом число госпитализированныхв продолжает расти - 971 человек после 810 в понедельник и 767 в воскресенье.

В Кремле не обсуждают вопрос о введении нового локдауна в стране, говорил на прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя очередной максимум суточной смертности.

Агентство Интерфакс со ссылкой на свои источники писало, что и власти Москвы пока не планируют вводить ограничения, однако в случае дальнейшего роста заболеваемости не исключено возвращение системы QR-кодов в кафе и ресторанах, а также обязательного перевода не менее 30% работников на дистанционный режим работы.