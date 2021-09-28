На аэродроме Куузику разбился дельтаплан

В 18.56 Центр тревоги получил сообщение о том, что на аэродроме Куузику упал дельтаплан. К моменту прибытия спасателей пострадавшего уже передали скорой помощи.

Дельтаплан упал в кусты у бровки аэродрома, а летчик заявил, что справится с ним сам. Но сначала его доставили в больницу для уточнения характера повреждений и оказания первой помощи.