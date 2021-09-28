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  • На аэродроме Куузику разбился дельтаплан

На аэродроме Куузику разбился дельтаплан

Дельтапланы разбиваются с завидной регулярностью. Это упал весной нынешнего года на том же аэродроме Куузику. ФОТО: Tiit Loim / Lõuna-Eesti Postimees

В понедельник в Рапламаа разбился пилот дельтаплана. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу.

В 18.56 Центр тревоги получил сообщение о том, что на аэродроме Куузику упал дельтаплан. К моменту прибытия спасателей пострадавшего уже передали скорой помощи.

Спасатели проверили аварийный дельтаплан на предмет утечки топлива и безопасности, сообщили в Ляэнеском центре спасения.

Дельтаплан упал в кусты у бровки аэродрома, а летчик заявил, что справится с ним сам. Но сначала его доставили в больницу для уточнения характера повреждений и оказания первой помощи.

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