В BMW считают, что электрокарам достаточно запаса хода в 600 километров

Запас хода на одной зарядке аккумуляторной батареи можно назвать едва ли не главной характеристикой любого электрокара, и это легко объяснить. Поскольку зарядных станций гораздо меньше, чем бензоколонок, даже в наиболее развитых с точки зрения количества электромобилей странах, а процесс зарядки батареи все еще занимает довольно много времени, важно проехать как можно большее расстояние до того, как аккумулятор полностью разрядится. Но в BMW с этим не согласны, пишет Motor.