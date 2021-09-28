Картина дня: выводы экспертов о крушении "Эстонии", проблемы гостиничного бизнеса и новый рекорд по числу зараженных
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 28 сентября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 28 сентября.
Сегодня, 28 сентября, в 11:30 в Стокгольме пресс-конференцию дали участвовавшие в расследовании крушения парома «Эстония» ученые и чиновники, которые пообещали раскрыть новые подробности катастрофы, произошедшей 27 лет назад. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6207 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 796. Пятеро скончались. Читать далее...
В спецпередаче Kanal 2 «Эстония — 27 лет вопросов без ответов» свою историю рассказали родители пропавших в результате крушения парома «Эстония» двойняшек Ханки-Ханники и Ханнели Вейде. На протяжении 27 лет отец Юло и мать Айно верят, что однажды дети вернутся домой. Читать далее...
По сообщению предприятий, занимающихся криптовалютой, Бюро данных по отмыванию денег (RAB) задерживает выдачу лицензий поставщикам услуг виртуальной валюты, из-а счего последние обратились в суд против государства. Иск против бюро подали восемь компаний. Читать далее...
Если минувшим летним сезоном гостиничные компании Эстонии могли остаться довольны, то зима, по прогнозам, будет совсем иным делом: деловой и конференц-туризм не восстановились, а немногие иностранные отдыхающие или местные туристы в зимний сезон не смогут предложить отелям достаточную заполняемость для обеспечения прибыльности бизнеса. Читать далее...
Председатель парламентской фракции партии EKRE Хенн Пыллуаас подтвердил Postimees, что голосование по вынесению вотума недоверия министру здравоохранения и труда Танелю Кийку в Рийгикогу состоится, но, скорее всего, не на этой неделе: «Точной даты назвать не могу. Но вотум точно будет. Еще работаем над текстом». Он отметил, что если в целом все согласны, то над деталями еще придется потрудиться. Читать далее...
У финского писателя Юхани Тамминена этой осенью на финском и эстонском языках выходит книга, посвященная крушению парома "Эстония". Некоторые подробности, описанные в этой книге, до сих пор умалчивались от общественности, рассказывает программа Kuuuurija.
Юрий Васк работал на пароме «Эстония» в одном из магазинов tax-free. Своими воспоминаниями он поделился. Читать далее...
Министерство по налогам и таможенным сборам Великобритании (HMRC) оштрафовало Кристо Кяэрманна, соучредителя действующей в Лондоне финансовой компании Wise, на 365 651 фунтов стерлингов или 428 650 евро за уклонение от уплаты налогов, что может поставить под угрозу его роль в управлении Wise. Читать далее...
4 октября в 10.00 на домашней странице Фонда интеграции integratsioon.ee начнется онлайн-регистрация на бесплатные курсы эстонского языка на уровнях А1-С1. Для регистрации откроется 41 учебная группа, где начать или продолжить бесплатное изучение эстонского языка сможет 510 человек. Зарегистрироваться на курсы могут взрослые в возрасте от 18 лет при помощи ИД-карты, Mobiil-ID или Smart-ID. Читать далее...
По данным различных исследований, почти половина из забравших свои пенсионные деньги собиралась инвестировать их в недвижимость. Но реальность оказалась другой: магазины электроники ломятся от покупателей телевизоров, а сентябрьский рынок недвижимости спокойнее обычного. Читать далее...
Сегодня утром в 6 часов экипаж экспедиции к месту крушения парома "Эстония" собрался на палубе и организовал минуту молчания в память о жертвах катастрофы, произошедшей в Балтийском море в этот день 27 лет назад. Читать далее...
В годовщину гибели парома «Эстония» родственники погибших собрались у памятника «Эстонии», установленного на холме Раннавярава в Таллинне, где прошла поминальная церемония. Читать далее...