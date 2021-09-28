Картина дня: выводы экспертов о крушении "Эстонии", проблемы гостиничного бизнеса и новый рекорд по числу зараженных

Заявление шведских экспертов: на визоре парома «Эстония» есть следы взрыва

Сегодня, 28 сентября, в 11:30 в Стокгольме пресс-конференцию дали участвовавшие в расследовании крушения парома «Эстония» ученые и чиновники, которые пообещали раскрыть новые подробности катастрофы, произошедшей 27 лет назад. Читать далее...

Новый печальный рекорд: коронавирус выявлен у 796 человек, пятеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6207 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 796. Пятеро скончались. Читать далее...

Родители двойняшек, пропавших при крушении «Эстонии»: сестры звонили после катастрофы

В спецпередаче Kanal 2 «Эстония — 27 лет вопросов без ответов» свою историю рассказали родители пропавших в результате крушения парома «Эстония» двойняшек Ханки-Ханники и Ханнели Вейде. На протяжении 27 лет отец Юло и мать Айно верят, что однажды дети вернутся домой. Читать далее...

Эстонские криптофирмы подали в суд на государство

По сообщению предприятий, занимающихся криптовалютой, Бюро данных по отмыванию денег (RAB) задерживает выдачу лицензий поставщикам услуг виртуальной валюты, из-а счего последние обратились в суд против государства. Иск против бюро подали восемь компаний. Читать далее...

Гостиничный бизнес готовится к тяжелому зимнему сезону

Если минувшим летним сезоном гостиничные компании Эстонии могли остаться довольны, то зима, по прогнозам, будет совсем иным делом: деловой и конференц-туризм не восстановились, а немногие иностранные отдыхающие или местные туристы в зимний сезон не смогут предложить отелям достаточную заполняемость для обеспечения прибыльности бизнеса. Читать далее...

До выражения недоверия Кийку на этой неделе дело не дойдет

Председатель парламентской фракции партии EKRE Хенн Пыллуаас подтвердил Postimees, что голосование по вынесению вотума недоверия министру здравоохранения и труда Танелю Кийку в Рийгикогу состоится, но, скорее всего, не на этой неделе: «Точной даты назвать не могу. Но вотум точно будет. Еще работаем над текстом». Он отметил, что если в целом все согласны, то над деталями еще придется потрудиться. Читать далее...

Была ли затонувшая "Эстония" рухлядью, на которой нельзя выходить в море?

У финского писателя Юхани Тамминена этой осенью на финском и эстонском языках выходит книга, посвященная крушению парома "Эстония". Некоторые подробности, описанные в этой книге, до сих пор умалчивались от общественности, рассказывает программа Kuuuurija.

Спасшийся с «Эстонии»: останки судна - это не могила

Юрий Васк работал на пароме «Эстония» в одном из магазинов tax-free. Своими воспоминаниями он поделился. Читать далее...

Британские налоговики оштрафовали соучредителя Wise более чем на 400 000 евро

Министерство по налогам и таможенным сборам Великобритании (HMRC) оштрафовало Кристо Кяэрманна, соучредителя действующей в Лондоне финансовой компании Wise, на 365 651 фунтов стерлингов или 428 650 евро за уклонение от уплаты налогов, что может поставить под угрозу его роль в управлении Wise. Читать далее...

Регистрация на бесплатные курсы эстонского языка начнется 4 октября

4 октября в 10.00 на домашней странице Фонда интеграции integratsioon.ee начнется онлайн-регистрация на бесплатные курсы эстонского языка на уровнях А1-С1. Для регистрации откроется 41 учебная группа, где начать или продолжить бесплатное изучение эстонского языка сможет 510 человек. Зарегистрироваться на курсы могут взрослые в возрасте от 18 лет при помощи ИД-карты, Mobiil-ID или Smart-ID. Читать далее...

Эксперт: львиная доля денег из пенсионного фонда ушла в другом направлении

По данным различных исследований, почти половина из забравших свои пенсионные деньги собиралась инвестировать их в недвижимость. Но реальность оказалась другой: магазины электроники ломятся от покупателей телевизоров, а сентябрьский рынок недвижимости спокойнее обычного. Читать далее...

Фото и видео 〉 Экипаж экспедиции почтил память погибших на «Эстонии» минутой молчания

Сегодня утром в 6 часов экипаж экспедиции к месту крушения парома "Эстония" собрался на палубе и организовал минуту молчания в память о жертвах катастрофы, произошедшей в Балтийском море в этот день 27 лет назад. Читать далее...

Галерея 〉 Родители детей, погибших при крушении «Эстонии»: нужны ответы