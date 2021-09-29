Фото ⟩ На Сааремаа продается живописный хутор с крепкой жилой ригой
На Сааремаа, в деревне Памма продается отлично реновированный и при этом аутентичный хутор Кане-Марди, рекомендует Kodustiil.
На Сааремаа, в деревне Памма продается отлично реновированный и при этом аутентичный хутор Кане-Марди, рекомендует Kodustiil.
На земельном участке расположены просторная жилая рига и небольшая баня. Согласно документам, год начала использования риги как жилья - 1924-й.
И рига, и баня были капитально отремонтированы, частично реконструированы и модернизированы в 2010–2011 и 2019–2021 годах. В ремонте использовалось некоторое количество материалов начала прошлого века. Модернизированы электропроводка, трубы водоснабжения и канализации, в дополнение к колодцу построена скважина.
На первом этаже реновированной жилой риги общей площадью 230 м2 расположены сени, прихожая, две спальни, кухня-столовая, гостиная с камином, туалет, ванная комната, терраса под крышей и открытая терраса, огороженная от ветра стеной из известняка. На втором этаже находятся лестничная площадка, спальня, коридор, туалет и душевая.
С предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.