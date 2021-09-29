Ср, 29.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Фото ⟩ На Сааремаа продается живописный хутор с крепкой жилой ригой

ФОТО: KV.EE

На Сааремаа, в деревне Памма продается отлично реновированный и при этом аутентичный хутор Кане-Марди, рекомендует Kodustiil.

На земельном участке расположены просторная жилая рига и небольшая баня. Согласно документам, год начала использования риги как жилья - 1924-й. 

ФОТО: KV.EE

И рига, и баня были капитально отремонтированы, частично реконструированы и модернизированы в 2010–2011 и 2019–2021 годах. В ремонте использовалось некоторое количество материалов начала прошлого века. Модернизированы электропроводка, трубы  водоснабжения и канализации, в дополнение к колодцу построена скважина.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже реновированной жилой риги общей площадью 230 м2 расположены сени, прихожая, две спальни, кухня-столовая, гостиная с камином, туалет, ванная комната, терраса под крышей и открытая терраса, огороженная от ветра стеной из известняка. На втором этаже находятся лестничная площадка, спальня, коридор, туалет и душевая.

ФОТО: KV.EE

С предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back