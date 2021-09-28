Светофор, Кения или Германия: что ждет Европу после выборов?

Лидер социал-демократов Олаф Шольц сразу после того, как стали известны предварительные результаты, заявил, что у его партии есть народный мандат на формирование нового правительства. Вероятно, так и случится, и продлившееся 16 лет правление консерваторов под руководством Ангелы Меркель закончилось. Новый лидер консерваторов Армин Лашет просто уступил харизматичному лидеру социалистов Шольцу. Кроме того, народ устал от необычно долгого пребывания партии Меркель у власти.

Но сформировать коалицию Шольцу будет сложно. Социалисты начнут переговоры прежде всего с зелеными, показавшими третий результат (14,8%) и либеральными свободными демократами, ставшими четвертыми (11,5%). У такой коалиции, которую уже стали называть светофором (социалисты – красные, свободные демократы – желтые, зеленые – ясное дело, зеленые), была бы поддержка 52% избирателей, и это, наверное (!), самый вероятный будущий сценарий.

Но здесь есть множество нюансов. Еще недавно зеленые были самой популярной в Германии партии, на воскресных выборах они получили наибольшую поддержку среди молодежи, т.е. немцев моложе 30 лет. Но их предвыборная кампания была слабой, и вероятно, их радикальные требования (в основном, призывающие затормозить изменения климата) отпугнули избирателей постарше. Свободным демократам особенно трудно принять местами радикальные предложения зеленых, поскольку речь идет о партии, исповедующей классический экономический либерализм (Laissez-faire) и представляющей в основном интересы бизнес-кругов. Зеленые же хотят масштабного вмешательства государства в экономику по экологическим и социальным соображениям. По мнению свободных демократов, осуществление программы зеленых нанесло бы сильный удар экономике Германии (и всей Европы), что не спасло бы мир, но повлекло бы за собой экономический кризис и обеднение многих.

Возможна и коалиция между двумя большими партиями, консерваторами и социалистами. Такое в истории Германии случалось неоднократно, в находящемся и сейчас у власти правительстве Меркель ее коалиционным партнером являются как раз социал-демократы.

Такая Große Koalition, очевидно, была бы хороша для Германии и Европы, поскольку сложные времена предполагают экономию. Но здесь тоже существуют проблемы. Во-первых, двум большим партиям на двоих немного не хватает поддержки в парламенте, чтобы сформировать правительство большинства. На помощь пришлось бы звать третьего партнера, которым могли бы стать зеленые или свободные демократы. При приглашении зеленых в коалицию (ее условно называют Кенией, поскольку ее цвета напоминают флаг этой страны) возникла бы та же проблема, что и в случае светофора – идеи зеленых слишком радикальны для консерваторов, а местами и для социалистов.

Во-вторых, консерваторам, которые так долго играли в стране ведущую роль, очевидно, было бы трудно смириться с второстепенной ролью в новом правительстве. Кроме того, им, возможно, стратегически было бы полезнее уйти на некоторое время в оппозицию. В-третьих, и это, может быть, самое главное: для социал-демократов консерваторы не являются приоритетным коалиционным партнером.