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Светофор, Кения или Германия: что ждет Европу после выборов?

  • Идеи зеленых слишком радикальны, люди боятся обнищать
  • От долгого правления Меркель многие устали
  • Германия и Европа в целом дистанцируются от США
  • Отношения с Россией могут стать теплее
Наиболее вероятно, что пост канцлера достанется лидеру социал-демократов Олафу Шольцу. ФОТО: Joerg Carstensen/epa/scanpix

На выборах в ФРГ, прошедших в воскресенье, с небольшим перевесом победила Социал-демократическая партия, набрав 25,7% голосов избирателей. Их главный соперник, консервативный альянс христианских демократов и Христианско-Социальный союз Баварии набрал 24,1%.

Лидер социал-демократов Олаф Шольц сразу после того, как стали известны предварительные результаты, заявил, что у его партии есть народный мандат на формирование нового правительства. Вероятно, так и случится, и продлившееся 16 лет правление консерваторов под руководством Ангелы Меркель закончилось. Новый лидер консерваторов Армин Лашет просто уступил харизматичному лидеру социалистов Шольцу. Кроме того, народ устал от необычно долгого пребывания партии Меркель у власти.

Но сформировать коалицию Шольцу будет сложно. Социалисты начнут переговоры прежде всего с зелеными, показавшими третий результат (14,8%) и либеральными свободными демократами, ставшими четвертыми (11,5%). У такой коалиции, которую уже стали называть светофором (социалисты – красные, свободные демократы – желтые, зеленые – ясное дело, зеленые), была бы поддержка 52% избирателей, и это, наверное (!), самый вероятный будущий сценарий.

Но здесь есть множество нюансов. Еще недавно зеленые были самой популярной в Германии партии, на воскресных выборах они получили наибольшую поддержку среди молодежи, т.е. немцев моложе 30 лет. Но их предвыборная кампания была слабой, и вероятно, их радикальные требования (в основном, призывающие затормозить изменения климата) отпугнули избирателей постарше. Свободным демократам особенно трудно принять местами радикальные предложения зеленых, поскольку речь идет о партии, исповедующей классический экономический либерализм (Laissez-faire) и представляющей в основном интересы бизнес-кругов. Зеленые же хотят масштабного вмешательства государства в экономику по экологическим и социальным соображениям. По мнению свободных демократов, осуществление программы зеленых нанесло бы сильный удар экономике Германии (и всей Европы), что не спасло бы мир, но повлекло бы за собой экономический кризис и обеднение многих.

Возможна и коалиция между двумя большими партиями, консерваторами и социалистами. Такое в истории Германии случалось неоднократно, в находящемся и сейчас у власти правительстве Меркель ее коалиционным партнером являются как раз социал-демократы.

Такая Große Koalition, очевидно, была бы хороша для Германии и Европы, поскольку сложные времена предполагают экономию. Но здесь тоже существуют проблемы. Во-первых, двум большим партиям на двоих немного не хватает поддержки в парламенте, чтобы сформировать правительство большинства. На помощь пришлось бы звать третьего партнера, которым могли бы стать зеленые или свободные демократы. При приглашении зеленых в коалицию (ее условно называют Кенией, поскольку ее цвета напоминают флаг этой страны) возникла бы та же проблема, что и в случае светофора – идеи зеленых слишком радикальны для консерваторов, а местами и для социалистов.

Во-вторых, консерваторам, которые так долго играли в стране ведущую роль, очевидно, было бы трудно смириться с второстепенной ролью в новом правительстве. Кроме того, им, возможно, стратегически было бы полезнее уйти на некоторое время в оппозицию. В-третьих, и это, может быть, самое главное: для социал-демократов консерваторы не являются приоритетным коалиционным партнером.

Большую коалицию со свободными демократами, известную под названием Германия, было бы чуть проще сформировать позже, поскольку свободные демократы исторически бывали в коалиции и с социал-демократами, и с христианскими демократами. Но остается та проблема, что ни те ни другие не слишком в этом заинтересованы.

Без сомнения, лидер консерваторов Лашет хочет сам возглавить правительство, например, вместе со свободными демократами и зелеными, но его шансы стать федеральным канцлером значительно меньше, чем у Шольца. Мыслимы еще некоторые комбинации, но маловероятно, что они будут реализованы. Хотя никогда не знаешь. Стоит еще отметить, что занявшую на выборах пятое место партию «Альтернатива для Германии» (10,3%) брать в свою лодку не хочет никто. Но опять же, кто знает. В любом случае переговоры будут сложными и могут затянуться до Рождества. До тех пор официально федеральным канцлером будет оставаться Ангела Меркель.

Будет ли Германия укреплять сотрудничество в рамках Евросоюза и потеплеют ли ее отношения с Россией?

Какая бы коалиция ни была сформирована в Германии, вероятно, что новое правительство станет более проевропейским, чем при Меркель, и вероятно, сохранит относительно дружелюбный курс в отношениях с Россией, а возможно, что и попытается улучшить их. Одновременно Германия, как и большая часть стран Евросоюза, дистанцируется от США. Хотя никаких резких и драматичных поворотов ожидать все же не стоит.

Лидер социал-демократов и наиболее вероятный будущий канцлер Шольц неоднократно подчеркивал свое намерение развивать евроинтеграцию, как в экономической сфере, так и в области безопасности. Этого требует и ужесточающаяся глобальная конкуренция, особенно - массивный рост Китая, и определенное дистанцирование от США. В сфере безопасности страны ЕС просто должны укреплять сотрудничество между собой, поскольку прежний патрон и защитник США отдаляется от Европы. Это доказывает и внезапный уход американцев из Афганистана, о котором европейских союзников даже не оповестили корректно, не говоря уже о согласовании, и совместный проект Австралии, Великобритании и США (AUKUS) по строительству атомных подводных лодок для Австралии. Это неприятный щелчок по носу не только французам, план которых по строительству подводных лодок для австралийцев был высокомерно отменен, но и всей Европе.

То, что США отдаляется от Европы и готовится сосредоточиться на соперничестве с Китаем, - это объективный факт, с которым придется считаться любому правительству Германии или другой европейской страны. У Европы тоже есть причины проводить более дружелюбную политику, чем Вашингтон, в отношении Китая. То же актуально в отношениях с Россией. Германия из-за своих экономических интересов все время проводила более мягкую политику по отношению к России, чем США. Вспомним хотя бы недавние препирательства вокруг «Северного потока 2». В то же время немецкие социал-демократы всегда были более дружелюбны по отношению к России/Советскому Союзу, чем консерваторы.

Но если правительство возглавит Армин Лашет, упомянутые объективные факторы скорректируют и его внешнюю политику. Очевидно, это просто будет происходить медленнее.

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