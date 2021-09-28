Светофор, Кения или Германия: что ждет Европу после выборов?
- Идеи зеленых слишком радикальны, люди боятся обнищать
- От долгого правления Меркель многие устали
- Германия и Европа в целом дистанцируются от США
- Отношения с Россией могут стать теплее
На выборах в ФРГ, прошедших в воскресенье, с небольшим перевесом победила Социал-демократическая партия, набрав 25,7% голосов избирателей. Их главный соперник, консервативный альянс христианских демократов и Христианско-Социальный союз Баварии набрал 24,1%.