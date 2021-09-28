Вт, 28.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Ида-Виру
  • Руководители города и гимназии Кохтла-Ярве винят друг друга в том, что гимназисты ездят учиться в Силламяэ

Руководители города и гимназии Кохтла-Ярве винят друг друга в том, что гимназисты ездят учиться в Силламяэ

Кохтла-Ярвеская государственная гимназия. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко выступила с критикой государственной гимназии, работающей в этом городе. По мнению мэра, молодежи не обеспечивается доступ к образованию в родном городе, ведь около 40% гимназистов сейчас ездят учиться в Силламяэ. Директор госгимназии Кохтла-Ярве Хендрик Агур считает, что учиться здесь могут все желающие, а основная проблема - в муниципальных школах, которые не готовят учеников на должном уровне.

Для подписчиков Для подписчиков

Людмила Янченко сообщила Rus.Postimees, что город Кохтла-Ярве платит городу Силламяэ за то, что в Силламяэской муниципальной гимназии учатся его дети. Это при том, что в самом Кохтла-Ярве есть построенная государством гимназия, которая заполнена только наполовину, добавила мэр.

“Никого не “заставляли” ехать учиться в Силламяэ, - заявил директор госгимназии Хендрик Агур. - Скорее всего, обучение в Силламяэской гимназии добровольно выбирают учащиеся, для которых русский является родным языком, потому что известно, что обучение в гимназии 60/40 ведется в основном на русском языке, что для них более удобно.

С другой стороны, выпускники основных школ Кохтла-Ярве с русским языком обучения (и их родители), скорее всего, оценивают уровень владения эстонским языком потенциальным учеником как недостаточный для обучения в гимназии с эстонским языком обучения и делают разумный выбор учиться в гимназии 60/40”.

Хендрик Агур считает, что неспособность многих выпускников основных школ дальше учиться на эстонском - это недоработка самих основных школ, которые находятся в ведении городских властей.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back