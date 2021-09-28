Руководители города и гимназии Кохтла-Ярве винят друг друга в том, что гимназисты ездят учиться в Силламяэ

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Людмила Янченко сообщила Rus.Postimees, что город Кохтла-Ярве платит городу Силламяэ за то, что в Силламяэской муниципальной гимназии учатся его дети. Это при том, что в самом Кохтла-Ярве есть построенная государством гимназия, которая заполнена только наполовину, добавила мэр.

“Никого не “заставляли” ехать учиться в Силламяэ, - заявил директор госгимназии Хендрик Агур. - Скорее всего, обучение в Силламяэской гимназии добровольно выбирают учащиеся, для которых русский является родным языком, потому что известно, что обучение в гимназии 60/40 ведется в основном на русском языке, что для них более удобно.

С другой стороны, выпускники основных школ Кохтла-Ярве с русским языком обучения (и их родители), скорее всего, оценивают уровень владения эстонским языком потенциальным учеником как недостаточный для обучения в гимназии с эстонским языком обучения и делают разумный выбор учиться в гимназии 60/40”.