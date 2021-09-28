Руководители города и гимназии Кохтла-Ярве винят друг друга в том, что гимназисты ездят учиться в Силламяэ
Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко выступила с критикой государственной гимназии, работающей в этом городе. По мнению мэра, молодежи не обеспечивается доступ к образованию в родном городе, ведь около 40% гимназистов сейчас ездят учиться в Силламяэ. Директор госгимназии Кохтла-Ярве Хендрик Агур считает, что учиться здесь могут все желающие, а основная проблема - в муниципальных школах, которые не готовят учеников на должном уровне.