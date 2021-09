20.08.2020, Tallinn Eesti Taasiseseisvumispäevale pühendatud presidendi vastuvõtt Kadrioru lossi roosiaias. President Kersti Kaljulaid. President Kersti Kaljulaid hosts guests in the Kadriorg Rose Garden on the 29th anniversary of the restoration of independence of the Republic of Estonia. Foto Raul Mee ФОТО: Raul Mee/Postimees Grupp/scanpix Baltics