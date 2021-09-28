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Вышедшие из второй ступени в ближайшие дни получат еще один перевод

Деньги. ФОТО: Elmo Riig

Покинувшие вторую пенсионную ступень вкладчики в ближайшие дни получат на свои счета деньги, которые государство возместит после 14-месячного простоя своего взноса, сообщил ERR.

Деньги будут выплачены за то, что с июля 2020 года по август этого года государство не платило свой взнос во вторую пенсионную ступень. Речь идет о четырех процентах от брутто-зарплаты человека.

Итого государству нужно вернуть ушедшим из второй ступени 1,42 миллиарда евро, 79,7 миллиона из которых идут на компенсацию простоя.

Тем, кто остался в фондах компенсация поступит чуть позже, однако по сравнению с ушедшими они должны получить и доплату по производительности паев, чего ушедшие не получат.

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