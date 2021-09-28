Вышедшие из второй ступени в ближайшие дни получат еще один перевод

Деньги будут выплачены за то, что с июля 2020 года по август этого года государство не платило свой взнос во вторую пенсионную ступень. Речь идет о четырех процентах от брутто-зарплаты человека.

Итого государству нужно вернуть ушедшим из второй ступени 1,42 миллиарда евро, 79,7 миллиона из которых идут на компенсацию простоя.