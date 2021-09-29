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Много фото ⟩ Пример для вдохновения: двенадцать домашних библиотек

ФОТО: Shutterstock

В то время как большинство помещений в домах предназначены для разнообразной повседневной деятельности, библиотека может быть местом для полного расслабления. В отличие от огромных публичных библиотек домашние уголки для чтения гораздо меньше и намного уютнее. Если у вас дома еще нет такого чудесного местечка, но есть много книг, скучно стоящих в шкафах, взгляните на эти 12 красивых домашних библиотек: вдохновение гарантировано, пишет Apollo.

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