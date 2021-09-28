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  • Внимание! У любителей граффити осталась последняя возможность принять участие в конкурсе суперграфики

Внимание! У любителей граффити осталась последняя возможность принять участие в конкурсе суперграфики

Электроподстанция на улице Нунне в Старом городе. ФОТО: Google Maps

Еще несколько дней, до 1 октября, можно подавать эскизы на конкурс идей суперграфики для оформления электроподстанций в Кесклинне.

Цель объявленного Управой района Кесклинн конкурса – собрать идеи для создания суперграфики для оформления электроподстанций по адресам Айа, 16 и Нунне, 3. Эскиз суперграфики должен быть реализуем и подходить для объекта. В случае с подстанцией на улице Нунне – он должен соответствовать облику Старого города и поддерживать его наследие. В случае с объектом на улице Айа, он должен соотноситься с атмосферой парка Канути.

«Подстанции сами по себе не являются выдающимися архитектурными сооружениями, но при помощи суперграфики можно сделать неприглядное здание привлекательным. Конкурс предоставляет мастерам граффити возможность реализовать свой порыв к творчеству согласованным с городом и не нарушающим общественный порядок способом», — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Для участия в конкурсе необходимо отправить эскиз проекта до 1 октября на электронную почту kesklinlane@tallinnlv.ee. Допускается подача нескольких проектов. Авторы двух лучших работ будут премированы подарочными карточками магазина Kunst ja Hobi.

Лучшие проекты будут реализованы художником Андреем Кедриным. Реализацию проектов поддерживают Caparol Eesti и эстонский филиал SIA DAW Baltica.

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