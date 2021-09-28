Внимание! У любителей граффити осталась последняя возможность принять участие в конкурсе суперграфики

Цель объявленного Управой района Кесклинн конкурса – собрать идеи для создания суперграфики для оформления электроподстанций по адресам Айа, 16 и Нунне, 3. Эскиз суперграфики должен быть реализуем и подходить для объекта. В случае с подстанцией на улице Нунне – он должен соответствовать облику Старого города и поддерживать его наследие. В случае с объектом на улице Айа, он должен соотноситься с атмосферой парка Канути.