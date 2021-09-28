В Латвии для ряда профессий введут обязательную вакцинацию

Новые правила упростят в Латвии регулирование эпидемиологических требований, сделав их более понятными, установят обязательную вакцинацию от Covid-19 для представителей определенных профессий, а также увеличат количество услуг, которые можно получить только с сертификатом Covid-19 или отрицательным тестом.

Новое постановление обязывает пройти курс вакцинации представителей определенных профессий. Прежде всего оно касается работающих в сфере образования, в том числе дошкольного, начального и среднего образования, а также высшего образования; всех участвующих в программах неформального обучения и в программах повышения профессиональной компетентности педагогов; учащихся колледжей и вузов, а также поставщиков услуг, которые вступают в контакт с учащимися по месту оказания услуги.

Кроме того, данное требование распространяется на поставщиков медицинских услуг, включая персонал аптек, работающий с клиентами, а также на работников, оказывающих услуги длительного социального ухода. Новые требования по вакцинации вступят в силу 15 ноября. Правила предусматривают, что в переходный период тесты будут оплачиваться из личных средств тестируемых в зависимости от профессиональной группы или же в некоторых случаях их будет оплачивать государство.

Согласно правилам, тесты на Covid-19 в Латвии впредь можно будет сдавать также в поликлиниках, больницах и других медицинских учреждениях.

Кроме того, оконченным курсом вакцинации больше не будет считаться получение единственной вакцины AstraZeneca.

С вступлением в силу новых правил в Латвии все услуги внутри помещений, за исключением услуг первой необходимости, таких как почтовые или медицинские, будут предоставляться только в безопасной или частично безопасной зоне, для чего потребуется действующий ковид-сертификат или отрицательный результат теста.

При этом правила в сфере торговли не меняются: все торговые услуги по-прежнему будут доступны в небезопасной зоне. На заседании Кабинета министров министр здравоохранения Даниэль Павлютс заявил, что ограничения в торговле необходимы. В ближайшем будущем их планируется согласовать с Министерством экономики.

Получать услуги в безопасной зоне впредь смогут семьи с детьми при условии соблюдения требований по ношению масок и дистанции между представителями разных домохозяйств.

Новые правила не повлияют на частные собрания: в небезопасной зоне внутри помещений по-прежнему смогут встречаться до 20 человек, на улице - до 50 человек.

Также в дальнейшем работодатель получит право обязать пройти вакцинацию тех сотрудников, которые работают в прямом контакте с клиентами, другими сотрудниками, а также в тех случаях, когда факт вакцинации необходим для обеспечения непрерывной деятельности предприятия.

Новые правила вступят в силу 11 октября.

Кабинет министров Латвии постановил, что после 15 ноября работники сферы образования смогут продолжать работу очно только при наличии сертификата о перенесенном заболевании Covid-19 или вакцинации.