В Латвии для ряда профессий введут обязательную вакцинацию
Правительство Латвии во вторник утвердило новые меры по управлению распространением инфекции Covid-19 вместо прежних правил Кабинета министров номер 360, пишет Rus.TVNET.
Правительство Латвии во вторник утвердило новые меры по управлению распространением инфекции Covid-19 вместо прежних правил Кабинета министров номер 360, пишет Rus.TVNET.
Новые правила упростят в Латвии регулирование эпидемиологических требований, сделав их более понятными, установят обязательную вакцинацию от Covid-19 для представителей определенных профессий, а также увеличат количество услуг, которые можно получить только с сертификатом Covid-19 или отрицательным тестом.
Новое постановление обязывает пройти курс вакцинации представителей определенных профессий. Прежде всего оно касается работающих в сфере образования, в том числе дошкольного, начального и среднего образования, а также высшего образования; всех участвующих в программах неформального обучения и в программах повышения профессиональной компетентности педагогов; учащихся колледжей и вузов, а также поставщиков услуг, которые вступают в контакт с учащимися по месту оказания услуги.
Кроме того, данное требование распространяется на поставщиков медицинских услуг, включая персонал аптек, работающий с клиентами, а также на работников, оказывающих услуги длительного социального ухода. Новые требования по вакцинации вступят в силу 15 ноября. Правила предусматривают, что в переходный период тесты будут оплачиваться из личных средств тестируемых в зависимости от профессиональной группы или же в некоторых случаях их будет оплачивать государство.
Согласно правилам, тесты на Covid-19 в Латвии впредь можно будет сдавать также в поликлиниках, больницах и других медицинских учреждениях.
Кроме того, оконченным курсом вакцинации больше не будет считаться получение единственной вакцины AstraZeneca.
С вступлением в силу новых правил в Латвии все услуги внутри помещений, за исключением услуг первой необходимости, таких как почтовые или медицинские, будут предоставляться только в безопасной или частично безопасной зоне, для чего потребуется действующий ковид-сертификат или отрицательный результат теста.
При этом правила в сфере торговли не меняются: все торговые услуги по-прежнему будут доступны в небезопасной зоне. На заседании Кабинета министров министр здравоохранения Даниэль Павлютс заявил, что ограничения в торговле необходимы. В ближайшем будущем их планируется согласовать с Министерством экономики.
Получать услуги в безопасной зоне впредь смогут семьи с детьми при условии соблюдения требований по ношению масок и дистанции между представителями разных домохозяйств.
Новые правила не повлияют на частные собрания: в небезопасной зоне внутри помещений по-прежнему смогут встречаться до 20 человек, на улице - до 50 человек.
Также в дальнейшем работодатель получит право обязать пройти вакцинацию тех сотрудников, которые работают в прямом контакте с клиентами, другими сотрудниками, а также в тех случаях, когда факт вакцинации необходим для обеспечения непрерывной деятельности предприятия.
Новые правила вступят в силу 11 октября.
Кабинет министров Латвии постановил, что после 15 ноября работники сферы образования смогут продолжать работу очно только при наличии сертификата о перенесенном заболевании Covid-19 или вакцинации.
До 15 ноября обучение, за исключением университетов и колледжей, и присмотр за детьми возможны также при наличии отрицательного ПЦР-теста на Covid-19, сделанного за последние 48 часов, антигенного теста, сделанного в течение шести часов, или скрининг-теста.
До середины ноября учебные заведения продолжат тестирование работников на Covid-19.
Педагогам, которые начали процесс вакцинации, до 15 ноября тесты будет оплачивать государство. Те, кто не начал вакцинацию, с 11 октября по 15 ноября будут оплачивать тестирование из личных средств.
Министр образования и науки Анита Муйжниеце призвала Кабинет министров не устанавливать конкретную дату - 15 ноября, - начиная с которой работа в секторе образования будет возможна только с ковид-сертификатом, так как постановление Кабинета министров не предусматривает альтернативной работы для непривитых сотрудников. Это угрожает дефицитом работников, особенно на уровне дошкольных учреждений.
Министр напомнила, что руководители учебных заведений не могут давать объявление о вакансии, если у работника еще действуют договорные отношения.
К ее мнению присоединилась руководитель Латвийского профсоюза образования и науки Инга Ванага, которая заявила, что нельзя допускать увеличение нагрузки педагогов, выполнивших свои обязанности по вакцинации. Было бы несправедливо увеличивать рабочую нагрузку вакцинированных учителей "без единого евроцента", сказала она.
Директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис заявил, что Кабинет министров не может регулировать закон о труде - поправки в него могут быть внесены только законом и решением Сейма.
Реагируя на призыв Муйжниеце, правительство поручило министерствам благосостояния, юстиции и Государственной канцелярии в течение 13 дней разработать инструкции для работодателей в ситуациях, когда предстоит уволить невакцинированных сотрудников, чтобы можно было своевременно объявить вакансии.
Правила вступят в силу 11 октября.