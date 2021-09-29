Думаю, что не ошибусь, если скажу, что в недалеком прошлом мало кто из жителей Таллинна был частым посетителем ресторана гостиницы Tallink City Hotell, той самой, которая когда-то была Домом быта. Причина проста: в народе давно и всерьез укоренилось мнение, что это – абсолютно «финское место», где проводят время исключительно наши северные соседи.

Однако после капитального ремонта полностью обновленное здание сменило не только имидж, но и концепцию: избушка повернулась лицом к жителям Эстонии. Чтобы сделать эту информацию достоянием общественности, Tallink пригласил в гости журналистов и устроил экскурсию с дегустацией.

Поделиться полученными впечатлениями хочется совершенно искренне: нам сразу понравился новый интерьер, теплый и при этом до мозга костей скандинавский. Автор дизайна интерьеров всего отеля и ресторана в частности – наш известный архитектор Меэлис Пресс, создавший абсолютно гармоничное целое из дерева, металла, полированного камня, живого огня и мягкого коврового покрытия с древесными узорами.

Ресторан стал двухэтажным. Наверху - большой обеденный зал с открытой кухней, оборудованной грилем Mibrasa, где происходят чудеса превращения свежих продуктов во вкусные блюда. Внизу – игровая комната для детей и много другого интересного, с чем посетители смогут ознакомиться, придя в ресторан. Например, винная стена – огромное эффектное сооружение, которое интересно уже само по себе, не считая содержимого.

На паромах TallinkSilja много разнообразных ресторанов, и среди них, пожалуй, наиболее популярным является корабельная сеть Grill House: тут, к счастью, не получится объесться до несварения желудка, как на обильнейших шведских столах, но и не так пафосно и дорого, как в ресторанах класса гурмэ.

Grill House славится свежими продуктами, отличным грилем, внимательным обслуживанием и приемлемыми ценами. Уж поверьте опытному путешественнику на паромах! Именно по этим причинам в отеле Tallink City Hotell открыли первый на суше корабельный Grill House.

Меню ресторана City Grill House – не так чтобы очень замысловатое, но и не простое. Видно, что над ним работали с увлечением, желая удовлетворить любые вкусы и запросы, не забывая о проверенной годами классике. Судите сами: севиче из тунца, тартар из говядины и карпаччо из нее же, хрустящая утиная грудка с салатом, говяжья печень на гриле, салат из свеклы с козьим сыром, салат нисуаз, пармская ветчина с клубникой. И все это со свежими салатными листьями, разнообразными орешками, приправами, специями и соусами. Плюс ко всему – блюда еще и красивы. Они были поданы в дегустационном режиме: журналисты могли разделить одну порцию на нескольких человек, чтобы попробовать как можно больше салатов и закусок.

А вот выбрать основное блюдо было предложено из меню a la carte. В день дегустации погода была дождливая и промозглая, наверное, из-за нее практически все коллеги – фуд-журналисты тематических эстонских изданий – выбрали блюда с теплым южным акцентом: зажаренного целиком сибаса, блюда из осьминога, мидий, креветок. Любители мяса отдали должное каре барашка и классическому перечному стейку. Отдельно подавали гарниры: овощи на гриле – помидоры, белую и зеленую спаржу, а также римский салат и шпинат в чесночном соусе.

Руководитель по организации питания компании Tallink Hotels и сомелье Свеа Савик предложила к блюдам не просто белые и красные вина, а для сибаса она рекомендовала одно белое вино, а к осьминогу на гриле – совсем другое: легкое, но очень ароматное Folle Blanche, Gros Plant du Pays Nantais, Domaine Pierre Luneau-Papin.

ФОТО: Marten Merila/Näljane Nelik (IG)

Удивили и подачей десерта: оригинальное ассорти из всех предлагаемых в меню сладких блюд. Это – отличная возможность заказать эти сладости на компанию и попробовать все сразу, а потом, распробовав, выбрать фаворита и насладиться от души. Тут был нежный чизкейк New York, крем-брюле с правильной корочкой, насыщенный вкусами брауни, легкие пончики из рикотты, освежающее карпаччо из ананаса с кокосовым мороженым. Красивая подача и изобилие вкусов – отличное завершение трапезы!

ФОТО: Вера Копти.

Возможность поделиться едой со своими спутниками должна понравиться гостям ресторана: в этом подходе есть что-то очень домашнее. Кстати, в меню много подобных ассорти и из холодных закусок, и из горячих блюд.

Нас обслуживали на высоком профессиональном уровне, немного отстраненно, по-скандинавски сдержанно, но в деталях безупречно. Надеюсь, что этот стиль сохранится, ведь и на паромах Tallink официанты всегда выше всех похвал.

На открытой кухне делают свое дело повара. Мы, конечно, замучили их, фотографируя блюда в процессе приготовления. Как сказала мне одна из поваров, они еще не привыкли к такому вниманию, ведь обычные посетители их не очень беспокоят.

Управляет всей этой красотой шеф-повар Анатолий Пиманов, приехавший в Таллинн из Риги, где он работал шеф-поваром в ресторане a la carte Elements в Tallink Hotel Riga.

Мы встретились с Анатолием через некоторое время после журналистской дегустации. Уж очень хотелось узнать, кто же он такой – рижанин, возглавивший такое большое заведение в самом центре Таллинна, да еще в непростое для ресторанного бизнеса время.

Анатолий Пиманов. ФОТО: Tallink Анатолий Пиманов вырос в рижском микрорайоне Болдерая и уже в детстве готовил себе еду сам, потому что родители все время находились на работе. Поэтому кулинарное училище было вполне осознанным выбором. Уже на практике Анатолий участвовал в кулинарных шоу в модном в те годы ресторане LoLo: тогда это было в новинку – конец 90-х как-никак. «Представляете, я – молодой парень, почти ученик, выкатываю в зал тележку и на глазах у публики фламбирую на открытом огне мясо и рыбу…» - c улыбкой вспоминает шеф. Затем он работал в ресторане рижского отеля «Метрополь», который тогда славился старой школой, и более восьми лет стоял во главе кухни отеля Albert в самом стильном районе Риги, среди домов с фасадами изумительной красоты в особенном рижском стиле югенд. Теперь этот отель получил другое название, да и Анатолий связал свою жизнь с Tallink, сначала возглавив кухню рижского отеля компании. А с лета этого года он живет на две страны: в Риге осталась его семья, а он руководит новой кухней в огромном Tallink City Hotell.

«Наш Grill House – не ресторан высокой кухни, не файн-дайнинг, когда вы видите на тарелке зефиринку, а она оказывается картофелиной. Мы делаем простую честную еду: продукт в результате обработки должен сохранить свой характер, и мясо должно остаться мясом, а рыба – рыбой. Мы не прячем вкусы за причудливой формой!» - заявил шеф-повар.

Анатолий Пиманов не только повар, он – рыбак-спортсмен, обладатель кубка Латвии по рыбалке со спиннингом. Поэтому надеемся, что в новом меню рыбы будет побольше. «Все-таки на море живем! – восклицает он и добавляет один из своих любимых афоризмов. – Чтобы рыба была вкусной, она должна три раза поплавать: в воде, в масле и в вине!»

ФОТО: Marten Merila/Näljane Nelik (IG)