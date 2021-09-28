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США обсуждают с Россией возможность использования военных баз в Центральной Азии для действий против возможных угроз в Афганистане, сообщает американское издание Wall Street Journal. Этот вопрос обсуждался в Хельсинки на встрече главы председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли и его российского коллеги начальника генерального штаба Валерия Герасимова.

По данным издания, этот вопрос обсуждался в Хельсинки на встрече главы председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли и его российского коллеги - начальника генерального штаба Валерия Герасимова, который прибыл в столицу Финляндии неофициально.

Как сообщала российская газета "Коммерсант", во время июньского саммита президентов России и США Владимир Путин предложил Джо Байдену скоординировать действия в отношении Афганистана. В частности, он якобы предложил американцам использовать российские военные базы в Таджикистане и Киргизии.

То, что Путин и Байден на переговорах обсуждали тему Афганистана, подтвердил по их окончании пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отказавшись, правда, уточнять, затрагивался ли во время встречи вопрос о военных базах.

Теперь, после публикации материала WSJ, Дмитрий Песков сказал, что "все, что можно было рассказать об этих переговорах [Путина и Байдена], уже было рассказано". На прямой вопрос Интерфакса, обсуждался ли вопрос о военных базах на переговорах президентов или начальников генеральных штабов, он отвечать отказался.

Агентство Ассошиэйтед Пресс в сообщении о встрече двух генералов 22 сентября процитировало слова Марка Милли, который назвал встречу "продуктивной": "Когда военачальники двух сверхдержав поддерживают диалог, мир становится более безопасным".

Россия несколько лет помогала странам НАТО проводить операцию в Афганистане, разрешив транзит военных грузов через свою территорию и воздушное пространство. Это началось де-факто в 2009 году и продолжалось до 2015-го.

В 2010 году эта помощь была официально поддержана и одобрена президентом России Дмитрием Медведевым, которого пригласили на саммит НАТО в Лиссабоне. В России даже собирались строить специальный перевалочный пункт НАТО в Ульяновске.

При этом натовские грузы через территорию России везли на российских самолетах и российских поездах. Как заявил в 2012 году Дмитрий Рогозин, занимавший в тот момент пост вице-премьера, Россия зарабатывала на транзите военных грузов деньги.

Сенатры против

В американском сенате к этим сообщениям в прессе отнеслись с настороженностью.

На веб-сайте верхней палаты Конгресса было опубликовано обращение нескольких сенаторов-республиканцев к госсекретарю США Энтони Блинкену и министру обороны Ллойду Остину, в котором они предостерегают администрацию Джо Байдена от "участия в какой-либо форме военного сотрудничества с русскими в борьбе с терроризмом".

В заявлении говорится, что по опыту военного сотрудничества двух стран во времена Барака Обамы, они полагают, что "Россия больше озабочена сбором разведывательной информации о США и союзниках, чем предоставлением информации о террористических угрозах".

Кроме того, по словам сенаторов, военное сотрудничество США и России запрещено юридически. Один из американских законов не позволяет использовать финансовые средства для обеспечения военного сотрудничества двух стран до тех пор, пока Россия "не прекратит агрессию и оккупацию украинской территории и не начнет соблюдать условия Минских протоколов относительно прекращения огня на востоке Украины", говорится в заявлении. По словам сенаторов, Россия эти условия не выполнила.

Возможно ли такое в принципе?

Как рассказал Би-би-си главный редактор Карнеги.ру Александр Баунов, сама по себе ситуация, когда США использует базы в Центральной Азии на территории Таджикистана и Киргизии, не является невозможной.

По его словам, афганское направление всегда изымалось из противостояния двух стран.

До 2014 года США использовали аэропорт "Манас" в Киргизии. ФОТО: AFP

Кроме того, Баунов отмечает, что у отношений западных стран и России в Афганистане другая специфика: "Азия тем и отличается от Европы - там нет биполярности. Она есть, но не выражена в форме "или-или".

"Там нет НАТО, нет никаких российско-американских отношений. Есть российско-американские отношения в Европе, где есть НАТО и "серая зона". Есть Восток, Москва, Запад и некоторое количество стран и территорий которые не сделали свой выбор или сделали его, но им недовольны в Москве или на Западе - и за эту "серую зону" идет борьба. А в Азии нет НАТО, нет антироссийского военного блока, и американское военное присутствие в том же Пакистане не воспринимается так же болезненно, как в Польше", - сказал эксперт.

Профессор факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Казанцев считает, что наоборот, в России опасаются американского присутствия в регионе, считая его более опасным, чем даже мировой терроризм.

Он считает, что такая ситуация может поменяться: "Либо договорятся по каким-то важным для России вопросам на других направлениях, и тогда уровень противостояния снизится и США будет меньшей угрозой, чем международный терроризм. Либо, наоборот, угроза со стороны международного терроризма повысится".

Казанцев полагает, что такие консультации будут вестись, но пока эти два условия не изменятся, военное сотрудничество двух стран не наладится в значительном объеме.

Разведка и информация

В Таджикистане у России имеется 201-я военная база. На ней дислоцируются, по одним данным, более шести тысяч, по другим - около трех тысяч военнослужащих. В состав базы входит авиагруппа вертолетов Ми-8 и Ми-24, базирующаяся на военном аэродроме "Айни" неподалеку от Душанбе.

Киргизия долгое время была единственной в мире страной, на территории которой располагались и российская, и американская военные базы. Это были военные аэродромы - авиабаза "Кант" в Чуйской области, на котором базировались российские самолеты и вертолеты, и американский "Манас", расположенный в 30 километрах от российской базы.

"Манас" был важен для транзита военных грузов в Афганистан - с 2001 по 2014 год через авиабазу были переброшены пять миллионов солдат из 26 стран. В 2014 году Киргизия отказалась продлевать договор с США.

По словам российского военного эксперта Виктора Мураховского, США теоретически были бы заинтересованы в размещении в регионе поблизости от афганских границ разведывательных средств, пункта управления беспилотными летательными аппаратами. "Но я не думаю, что речь могла бы идти о размещении войсковой группировки. Я даже не думаю, что речь идет о размещении спецназа. Это какие-то технические средства, авиационные, радиоэлектронные", - сказал он.