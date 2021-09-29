Как преобразится в скором будущем Пыхья-Таллинн, зависит и от его жителей
Вчера, 28 сентября на собрании районного совета Пыхья-Таллинна обсудили общую планировку района. В документе сформулированы основные цели: концепция так называемого пятнадцатиминутного города, открытость к морю и развитие сети зеленых зон. Также в планировке учитывается разнообразие возможностей для передвижения, защита территорий застройки, представляющих культурно-историческую ценность, строительство важных социальных объектов и сохранение идентичности Пыхья-Таллинна как портового района, а также способствование разнообразию предпринимательской среды.