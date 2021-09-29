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  • Как преобразится в скором будущем Пыхья-Таллинн, зависит и от его жителей

Как преобразится в скором будущем Пыхья-Таллинн, зависит и от его жителей

Комплекс зданий бывшего завода "Пыхьяла" стал одним из культурных центров района. ФОТО: Gert Tali

Вчера, 28 сентября на собрании районного совета Пыхья-Таллинна обсудили общую планировку района. В документе сформулированы основные цели: концепция так называемого пятнадцатиминутного города, открытость к морю и развитие сети зеленых зон. Также в планировке учитывается разнообразие возможностей для передвижения, защита территорий застройки, представляющих культурно-историческую ценность, строительство важных социальных объектов и сохранение идентичности Пыхья-Таллинна как портового района, а также способствование разнообразию предпринимательской среды.

«Главные достоинства Пыхья-Таллинна — это хорошее расположение, продолжительная береговая линия, самобытные части района, культурное и промышленное наследие, а также природное разнообразие зеленых зон.

Преимущества для развития дают прежние промышленные территории, которые обрели новую функцию, как, например, Ноблесснер, Котел культуры, фабрика «Пыхьяла», Эстонская академия художеств в бывшей фабрике SUVA и другие объекты», — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

«Проблемные места — транспорт и недостаточное количество социальных объектов при растущем населении. Для исправления ситуации концепция развития предполагает укрепление микрорайонов, строительство школ и детских садов, а также развитие сети велодорожек и общественного транспорта. У нас также есть экологические риски, обусловленные большим числом неблагоприятных для окружающей среды предприятий, в то же время, число промышленных предприятий в жилых районах уменьшается», — сказала Пихлап.

Она подчеркнула, что общая планировка предполагает создание таких новых зон досуга, как «Путукавяйл», концепция которой была создана в ходе составления общей планировки Пыхья-Таллинна с привлечением идей местных жителей.

Составлять общую планировку района Пыхья-Таллинна начали в 2006 году, чтобы уточнить и актуализировать действующую общую планировку города Таллинн.

Целью общей планировки является планирование направлений дальнейшего развития территории района Пыхья-Таллинн и функциональная планировка территории в соответствии с общими направлениями развития города. Учтены и изменения в развитии города и сообщение между районами.

Площадь Пыхья-Таллинна составляет 15,19 км², а плотность населения составляет 3889 человек/км². Общая планировка подготавливается ориентировочно на двадцатилетнюю перспективу. С утверждением общий планировки района истекает срок действия общий планировки Таллинна и прибрежной зоны между Пальяссааре и “Русалкой” в ​​границах Пыхья-Таллинна.

Детальную планировку района Пыхья-Таллинна составляют рабочая группа Центра стратегического управления Таллинна совместно со специалистами различных ведомств, местными жителями и заинтересованными группами. До утверждения документа состоятся его публичные обсуждения.

Материалы общей планировки доступны в Регистре планировок Таллинна и на официальной странице Таллинна.

Одновременно с общей планировкой составляется стратегическая оценка влияния общей планировки района на окружающую среду, в которой рассматриваются экологические аспекты общей планировки, и основанные на них альтернативные возможности развития. Материалы по этой теме доступны ЗДЕСЬ

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