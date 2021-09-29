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Анетт Контавейт вышла во второй круг турнира в Чикаго

Анетт Контавейт. ФОТО: Rob Prange

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт вышла во второй раунд теннисного турнира категории WTA 500 в американском Чикаго, пишет Rus.ERR.

Накануне вечером занимающая 23-е место в мировом рейтинге эстонка обыграла 87-ю ракетку мира, представительницу США Мэдисон Бренгл - 6:4, 6:3.

Анетт Контавейт совершила три двойные ошибки, четыре раза подала навылет и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов.

Во втором раунде Контавейт встретится с японкой Май Хонтама (WTA 200).

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи преодолеть стартовый барьер турнира в Чикаго не смогла, уступив в упорной борьбе Джил Тайхман из Швейцарии - 6:7, 5:7.

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