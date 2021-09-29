Анетт Контавейт вышла во второй круг турнира в Чикаго
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт вышла во второй раунд теннисного турнира категории WTA 500 в американском Чикаго, пишет Rus.ERR.
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт вышла во второй раунд теннисного турнира категории WTA 500 в американском Чикаго, пишет Rus.ERR.
Накануне вечером занимающая 23-е место в мировом рейтинге эстонка обыграла 87-ю ракетку мира, представительницу США Мэдисон Бренгл - 6:4, 6:3.
Анетт Контавейт совершила три двойные ошибки, четыре раза подала навылет и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов.
Во втором раунде Контавейт встретится с японкой Май Хонтама (WTA 200).
Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи преодолеть стартовый барьер турнира в Чикаго не смогла, уступив в упорной борьбе Джил Тайхман из Швейцарии - 6:7, 5:7.