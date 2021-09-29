Швеция отменяет большинство COVID-ограничений

Отменяются все ограничительные меры в ресторанах и барах, по численности участников публичных мероприятий, а также рекомендация работать удаленно, пишет Rus.ERR.

Власти страны рекомендуют лишь соблюдать правила гигиены: чаще мыть руки и оставаться дома в случае появления признаков заболевания.

В Швеции 82% людей старше 16 лет сделали как минимум одну прививку от COVID-19, а 76% - вакцинированы полностью.

Для непривитых граждан сохраняется рекомендация соблюдать дистанцию с людьми вне их близкого круга и избегать контактов с теми, кто старше 70 лет, так как они входят в группу риска.