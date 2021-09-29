Опрос: через пять лет 20% молодых жителей Эстонии рассчитывают зарабатывать 2500 евро в месяц

Согласно опросу SEB, пятая часть молодых людей в Эстонии ожидает, что через пять лет их чистый доход будет превышать 2500 евро в месяц. Среди молодых мужчин доля тех, кто рассчитывает в будущем получать такую зарплату, в полтора раза выше, чем среди женщин.

По данным исследования, четверть (23%) молодых людей, недавно вышедших на рынок труда в Эстонии, зарабатывают от 501 до 800 евро в месяц, еще четверть (24%) - более 1200 евро и 38% - от 801 до 1 200 евро в месяц.

В Латвии заработки молодых людей несколько скромнее - 37% молодых людей получают от 501 до 800 евро в месяц, при этом почти треть зарабатывает до 1200 евро и только у 7% опрошенных молодых людей заработок составляет более 1200 евро в месяц.

В Литве зарплата молодых людей чаще всего составляет от 501 до 800 евро (36%), но тех, кто зарабатывает более 1200 евро, больше, чем в Латвии (15%).

В Эстонии молодые люди оптимистично настроены в части роста заработной платы и развития карьеры. В течение пяти лет молодые люди ожидают ощутимого роста доходов. Каждый пятый из них предполагает, что через пять лет будет зарабатывать более 2500 евро в месяц, и столько же - что будущая зарплата составит от 2001 до 2500 евро в месяц. 27% считают, что будут зарабатывать от 1501 до 2000 евро в месяц, а 22% молодых людей планируют получать от 1201 до 1500 евро.

«Высокие ожидания молодых людей в отношении заработной платы нельзя назвать нереалистичными, поскольку средняя зарплата в Эстонии за последние пять лет выросла почти на треть. Кроме того, как только молодые люди выходят на рынок труда, их заработная плата зачастую начинает расти очень быстро. Особенностью Эстонии по сравнению со многими другими европейскими странами является то, что молодые люди быстро поднимаются по карьерной лестнице и достигают наивысшего уровня заработной платы в своей трудовой жизни уже в 30 лет», - прокомментировал экономический аналитик SEB Михкель Нестор.

В то время как в диапазоне зарплат выше 1200 евро доля молодых мужчин и женщин почти равна, значительно большая доля мужчин (28%), чем женщин (18%), рассчитывает в будущем зарабатывать более 2500 евро в месяц.

«Хотя за последние годы гендерный разрыв в оплате труда сократился, он остается слишком значительным. Большое влияние на это оказывают различные варианты выбора профессии для мужчин и женщин, однако ваша заработная плата, безусловно, также зависит от того, осмеливаетесь ли вы просить определенную сумму у своего работодателя. Мужчины в этом отношении зачастую даже слишком амбициозны, в то время как женщины могли бы выходить на переговоры о зарплате с гораздо более смелыми требованиями», - добавил Нестор.

Ожидаемая заработная плата молодых людей в других странах Балтии несколько ниже. 36% молодых людей в Латвии и 28% в Литве через пять лет рассчитывают зарабатывать более 2 000 евро в месяц, по сравнению с 42% в Эстонии.