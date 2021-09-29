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  • Автор бестселлера о хюгге — Rus.Postimees: мы разработали план, как стать счастливее во время пандемии

Автор бестселлера о хюгге — Rus.Postimees: мы разработали план, как стать счастливее во время пандемии

Майк Викинг. ФОТО: Instagram

Его называют самым счастливым человеком в мире. Так ли это, мы никогда не узнаем, однако в одном сомневаться не приходится — он помогает стать счастливее в рутине повседневной жизни миллионам своих читателей. Речь о Майке Викинге — основателе и руководителе Института исследования счастья в Копенгагене, авторе всемирных бестселлеров, из которых самый известный — «Маленькая книга Hygge. Секрет датского счастья», и, пожалуй, главном эксперте по счастью в мире.

Среди многочисленных заслуг Майка Викинга — популяризация датского понятия «хюгге», которое вышло благодаря ему далеко за пределы Дании. Заветное «хюгге» можно прочесть на свечах некоторых брендов (и это неслучайно), а уж кафе с таким названием в мире — тысячи.

Что же такое хюгге? В датский язык слово пришло в начале XIX века из норвежского, в котором оно означает «благополучие, уют». Однако перевод датского слова как «ощущение уюта», пишет Викинг, не совсем точен, поскольку теряет ряд важных ассоциаций. Это сосредоточенность на настоящем, на происходящем «здесь и сейчас»; наслаждение каждым — неповторимым — моментом и благодарность за него; это гармония внешняя, переходящая во внутреннюю; чувство комфорта, безмятежности и умиротворения. Это очень важное понятие для датчан, являющихся, согласно многим рейтингам, самой счастливой нацией в мире.

Хюгге и пандемия

В своей одноименной книге Майк Викинг описывает хюгге примерно так: в холодный осенний вечер вы сидите в любимом кресле, укутавшись пушистым пледом, с интересной книгой или чашкой чая в руках, рядом — камин или зажженные свечи, а на улице свирепствует непогода. Причем непогода за окном — тоже важный элемент, поскольку усиливает ощущение уюта и защищенности. Викинг подчеркивает, что хюгге предполагает близость тех, кого мы любим; оно рождается в небольших дружеских компаниях, во время посиделок за ужином или бокалом вина. Время, проведенное с другими людьми, является немаловажной составляющей хюгге.

Однако пандемия внесла в жизнь множество корректив, среди которых наиболее ощутимыми стали самоизоляция и ограничение численности собраний, которые в настоящий момент касаются тех, у кого нет доказательств эпидемиологической безопасности. Ни для кого не секрет, что пандемия отнюдь не способствует счастью и делает многие радости куда менее доступными или даже вовсе недостижимыми. Так как же пандемия повлияла на хюгге? На этот вопрос Rus.Postimees ответил сам Майк Викинг: «Во время пандемии хюгге вновь пережило всплеск интереса к себе. Хюгге часто называют "идеальный вечер дома". В это время мы должны больше времени проводить в помещении и практика хюгге может быть попыткой максимально использовать новые условия. Для датчан хюгге — это стратегия выживания зимой, когда дни темные и холодные. Сейчас пандемия Covid-19 бросила нам вызов, и хюгге было и остается способом утешения».

В пандемию хюгге почти целиком перемещается в плоскость домашнего уюта, который может время от времени становиться средством побега от жизненных сложностей. В книге о хюгге Викинг уделяет повышенное внимание свечам, которые, по его словам, датчане жгут в огромных количествах и в холодное время года не мыслят без них свою жизнь. Он отводит огромную роль в создании уюта освещению в целом и посвящает свету и знаменитым датским лампам целую главу, советуя создавать небольшие островки света по всей комнате.

Книги Майка Викинга. ФОТО: Елизавета Калугина

Согласно Викингу, хюгге затрагивает почти все сферы быта. Оно заключено, например, не только во вкусовых качествах пищи, но и в способе ее приготовления: чем дольше готовится блюдо, тем больше хюгге. Он предлагает в книге несколько датских рецептов, с помощью которых можно привнести в жизнь hyggelig элемент, среди них — шкиперское рагу, датские мясные фрикадельки, витой хлебец и хорошо знакомый нам глёгг.

Майк Викинг перечисляет то, что помогает придать жизни особое очарование хюгге: hyggekrog (уютный уголок в доме, например, широкий подоконник с подушками и пледами), камин, свечи, предметы из дерева, книги, керамика и фарфор, винтаж и антиквариат, любые островки природы и вещи из натуральных материалов, прикосновение к которым дарит приятные ощущения.

Исследования счастья в пандемию

Майк Викинг рассказал Rus.Postimees, что в апреле Институт счастья начал исследование с целью изучить влияние пандемии на ощущение счастья и выяснить, как можно повысить уровень благополучия в условиях глобального кризиса в сфере здравоохранения.

По словам Викинга, по мере увеличения случаев Covid-19 респонденты чувствовали тревогу, становились менее счастливыми и расслабленными. Институт выяснил, что молодые люди, а также те, кто не состоит в отношениях и у кого нет работы, больше страдали от пандемии, тогда как остальные были более защищены. Викинг отмечает, что совместное проживание не всегда защищает от одиночества: не состоявшие в отношениях, но проживавшие под одной крышей с более чем тремя людьми, были более одиноки, чем те, кто жил в одиночку.

Согласно результатам исследования, ключевые занятия, помогающие в пандемию, — медитация, общение с близкими и пребывание на природе. Также выяснилось, что на степень обеспокоенности повлиял выбор СМИ для получения информации о коронавирусе. Эти результаты позволили институту проанализировать эмоциональное воздействие пандемии и, исходя из этого, разработать рекомендации по защите людей от ее негативных последствий. В своем отчете институт представляет план действий, состоящий из повседневных занятий, направленных на повышение уровня счастья во время глобального кризиса.

Рекомендации Института исследования счастья для достижения душевного комфорта в условиях пандемии:

  • Проводите больше времени на свежем воздухе, даже 15 минут в день значительно повышают удовлетворенность жизнью.
  • Занимайтесь декоративно-прикладным искусством или проектами «Сделай сам», многие занятия не требуют физического контакта с другими.
  • Медитируйте. Относитесь к вызовам судьбы с открытостью, принятием и любопытством.
  • Протяните руку помощи друзьям и семье: облегчение жизни других благотворно влияет на внутреннее состояние.
  • Поддерживайте связь с близкими: даже виртуальные связи улучшают настроение.
  • Не забывайте оставаться в форме: упражнения важны для физического и психического здоровья.

В заключение Викинг рассказал, что в Докладе о мировом счастье за 2021 год Эстония заняла сороковое место. На первом месте в рейтинге Доклада расположилась Финляндия, на втором — Дания, а ближайшие соседи Эстонии — Латвия и Россия — на 51-м и 76-м местах соответственно.

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