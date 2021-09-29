Автор бестселлера о хюгге — Rus.Postimees: мы разработали план, как стать счастливее во время пандемии

Среди многочисленных заслуг Майка Викинга — популяризация датского понятия «хюгге», которое вышло благодаря ему далеко за пределы Дании. Заветное «хюгге» можно прочесть на свечах некоторых брендов (и это неслучайно), а уж кафе с таким названием в мире — тысячи.

Что же такое хюгге? В датский язык слово пришло в начале XIX века из норвежского, в котором оно означает «благополучие, уют». Однако перевод датского слова как «ощущение уюта», пишет Викинг, не совсем точен, поскольку теряет ряд важных ассоциаций. Это сосредоточенность на настоящем, на происходящем «здесь и сейчас»; наслаждение каждым — неповторимым — моментом и благодарность за него; это гармония внешняя, переходящая во внутреннюю; чувство комфорта, безмятежности и умиротворения. Это очень важное понятие для датчан, являющихся, согласно многим рейтингам, самой счастливой нацией в мире.

Хюгге и пандемия

В своей одноименной книге Майк Викинг описывает хюгге примерно так: в холодный осенний вечер вы сидите в любимом кресле, укутавшись пушистым пледом, с интересной книгой или чашкой чая в руках, рядом — камин или зажженные свечи, а на улице свирепствует непогода. Причем непогода за окном — тоже важный элемент, поскольку усиливает ощущение уюта и защищенности. Викинг подчеркивает, что хюгге предполагает близость тех, кого мы любим; оно рождается в небольших дружеских компаниях, во время посиделок за ужином или бокалом вина. Время, проведенное с другими людьми, является немаловажной составляющей хюгге.

Однако пандемия внесла в жизнь множество корректив, среди которых наиболее ощутимыми стали самоизоляция и ограничение численности собраний, которые в настоящий момент касаются тех, у кого нет доказательств эпидемиологической безопасности. Ни для кого не секрет, что пандемия отнюдь не способствует счастью и делает многие радости куда менее доступными или даже вовсе недостижимыми. Так как же пандемия повлияла на хюгге? На этот вопрос Rus.Postimees ответил сам Майк Викинг: «Во время пандемии хюгге вновь пережило всплеск интереса к себе. Хюгге часто называют "идеальный вечер дома". В это время мы должны больше времени проводить в помещении и практика хюгге может быть попыткой максимально использовать новые условия. Для датчан хюгге — это стратегия выживания зимой, когда дни темные и холодные. Сейчас пандемия Covid-19 бросила нам вызов, и хюгге было и остается способом утешения».