Автор бестселлера о хюгге — Rus.Postimees: мы разработали план, как стать счастливее во время пандемии
Его называют самым счастливым человеком в мире. Так ли это, мы никогда не узнаем, однако в одном сомневаться не приходится — он помогает стать счастливее в рутине повседневной жизни миллионам своих читателей. Речь о Майке Викинге — основателе и руководителе Института исследования счастья в Копенгагене, авторе всемирных бестселлеров, из которых самый известный — «Маленькая книга Hygge. Секрет датского счастья», и, пожалуй, главном эксперте по счастью в мире.