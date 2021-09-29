Коронавирус подтвержден у 747 жителей Эстонии

Среди новых заразившихся 529 человек не были вакцинированы, а 218 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 29 сентября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждаются 177 человек. Всего в больницах находится 208 пациентов с коронавирусом, из них 153 человека (73,5%) не были вакцинированы, у 55 человек (26,4%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 36 новых историй болезни. Скончался один человек с коронавирусом: 74-летняя женщина.

За сутки была введена 3451 доза вакцины, в общей сложности введена 1 365 041 доза. Среди совершеннолетних как минимум одной дозой вакцины привиты 66,8%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).