Ср, 29.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Ида-Виру
  • В Нарвской больнице открыли 10 коек для больных коронавирусом на случай вспышки

В Нарвской больнице открыли 10 коек для больных коронавирусом на случай вспышки

Нарвская больница. Иллюстративное фото. ФОТО: Николай Андреев

Несмотря на отсутствие необходимости, Нарвская больница намерена сохранять 10 мест в инфекционном отделении для больных коронавирусом, передает Rus.ERR.

За последние две недели в Нарве коронавирус был диагностирован у 142 человек. Но, по данным Нарвской больницы, в стационарном лечении не нуждается ни один из заболевших.

"У нас на данный момент в больнице даже нет ни одного пациента с коронавирусом. Это уже длится с конца июня", - говорит руководитель Нарвской больницы Аго Кыргвеэ.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back