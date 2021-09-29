В Нарвской больнице открыли 10 коек для больных коронавирусом на случай вспышки
Несмотря на отсутствие необходимости, Нарвская больница намерена сохранять 10 мест в инфекционном отделении для больных коронавирусом, передает Rus.ERR.
Несмотря на отсутствие необходимости, Нарвская больница намерена сохранять 10 мест в инфекционном отделении для больных коронавирусом, передает Rus.ERR.
За последние две недели в Нарве коронавирус был диагностирован у 142 человек. Но, по данным Нарвской больницы, в стационарном лечении не нуждается ни один из заболевших.
"У нас на данный момент в больнице даже нет ни одного пациента с коронавирусом. Это уже длится с конца июня", - говорит руководитель Нарвской больницы Аго Кыргвеэ.