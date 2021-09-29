Рядом с TalTech остановился вакцинационный автобус

Вакцинационный автобус ждет желающих вакцинироваться с 10.00 до 18.00 на стоянке главного здания TalTech по адресу Эхитаяте-теэ, 5. Для вакцинации будут использоваться вакцины Pfizer, Moderna и Janssen.

На вакцинацию помимо персонала и студентов TalTech ждут их близких, а также жители района.