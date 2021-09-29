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Рядом с TalTech остановился вакцинационный автобус

Таллиннский технический университет / TalTech. ФОТО: Tairo Lutter/Postimees

В среду сделать прививку без предварительной регистрации можно перед главным зданием Таллиннского технического университета, пишет Postimees.

Вакцинационный автобус ждет желающих вакцинироваться с 10.00 до 18.00 на стоянке главного здания TalTech по адресу Эхитаяте-теэ, 5. Для вакцинации будут использоваться вакцины Pfizer, Moderna и Janssen.

На вакцинацию помимо персонала и студентов TalTech ждут их близких, а также жители района.

Вакцинация проводится на основании удостоверяющего личность документа и бесплатна для всех.

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