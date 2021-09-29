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  • СМИ: после учений "Запад-2021" территорию Белоруссии покинул весь воинский контингент РФ
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СМИ: после учений "Запад-2021" территорию Белоруссии покинул весь воинский контингент РФ

Учения "Запад-2021". ФОТО: Sergei Savostyanov

Воинский контингент РФ убыл с территории Белоруссии после учений "Запад-2021", сообщил в среду телеграм-канал Минобороны РФ.

"Последний воинский эшелон с военнослужащими и техникой РФ пересек государственную границу республики Беларусь. Российский воинский контингент, принимавший участие в совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021" на территории нашей страны, убыл к местам дислокации", - говорится в сообщении.

Совместное стратегическое учение вооруженных сил РФ и Белоруссии проходит раз в два года. Учение "Запад-2021" стало завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году.

В учениях 10-15 сентября на территории России и Белоруссии было задействовано около 200 тыс. военных, 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники и 15 кораблей. Около 2,5 тыс. российских военных были переброшены в рамках учений в Белоруссию.

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