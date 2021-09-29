СМИ: весь военный контингент РФ покинул территорию Белоруссии после учений "Запад-2021"

"Последний воинский эшелон с военнослужащими и техникой РФ пересек государственную границу республики Беларусь. Российский воинский контингент, принимавший участие в совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021" на территории нашей страны, убыл к местам дислокации", - говорится в сообщении.

Совместное стратегическое учение вооруженных сил РФ и Белоруссии проходит раз в два года. Учение "Запад-2021" стало завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году.